Як ми бачимо світ: цікаве спостереження від науковців

Люди переважно необ'єктивно оцінюють дії і емоції оточуючих, оскільки бачать те що хочуть, а не те, що відбувається насправді.

Такий висновок зробили психологи з Університету Плімута, повідомляє Knife.

Експеримент науковці проводили на 85 людях. Їм показували відео, на яких рука тягнулася до яблука. Іноді між рукою і яблуком ставили планшет, і тоді рука могла рухатися не по прямій траєкторії, а по дузі, огинаючи перешкоду.

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Посередині ролик зупиняли і учасників експерименту просили розповісти, що вони бачили в останній момент.

Намагаючись відповісти на це запитання, учасники експерименту опирались не на побачене, а на своє уявлення про ефективність дії. Фактично вони "виправляли" положення руки.

За словами науковці, люди точно так ж прогнозують та інтерпретують вчинки і емоції оточуючих.

Наприклад, якщо ви думаєте, що людина злиться, то її обличчя, яке насправді може бути абсолютно нейтральним, здасться вам роздратованим.