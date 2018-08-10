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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як ми бачимо світ: цікаве спостереження від науковців

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Люди здатні бачити те, що хочуть, а не правду
Люди здатні бачити те, що хочуть, а не правду / Фото з відкритих джерел

Люди переважно необ'єктивно оцінюють дії і емоції оточуючих, оскільки бачать те що хочуть, а не те, що відбувається насправді.

Такий висновок зробили психологи з Університету Плімута, повідомляє Knife.

Експеримент науковці проводили на 85 людях. Їм показували відео, на яких рука тягнулася до яблука. Іноді між рукою і яблуком ставили планшет, і тоді рука могла рухатися не по прямій траєкторії, а по дузі, огинаючи перешкоду.

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Посередині ролик зупиняли і учасників експерименту просили розповісти, що вони бачили в останній момент.

Намагаючись відповісти на це запитання, учасники експерименту опирались не на побачене, а на своє уявлення про ефективність дії. Фактично вони "виправляли" положення руки.

За словами науковці, люди точно так ж прогнозують та інтерпретують вчинки і емоції оточуючих.

Наприклад, якщо ви думаєте, що людина злиться, то її обличчя, яке насправді може бути абсолютно нейтральним, здасться вам роздратованим.

Теги: LifeStyle Психологія
Джерело: 24 Канал
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