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      Як монетизувати субсидії: докладна інструкція

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      Монетизація субсидій і пільг
      Монетизація субсидій і пільг / Фото з відкритих джерел

      Кабінет Міністрів України опублікував докладну інструкцію-роз'яснення, що потрібно зробити для того, аби монетизувати пільги та субсидії.

      1. Усім отримувачам пільг і субсидій обов’язково потрібно у травні переподати документи. 

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      Монетизація субсидій і пільг

      2. В "Ощадбанк" йти не потрібно, аби відкривати новий рахунок.

      "Уряд максимально автоматизував процес монетизації, щоб основне навантаження лягло на управління соціального захисту населення, державний банк та надавачів комунальних послуг", – зазначили у Кабміні. 


      Монетизація субсидій і пільг

      Після закінчення опалювального сезону – у червні – суми невикористаних коштів перераховуватимуться на поточні рахунки одержувачів житлової субсидії.

      3. Оплата комунальних послуг відбуватиметься автоматично

      "Щомісяця надавачі комунальних послуг для "Ощадбанку" формуватимуть онлайн-платіжку субсидіанта. Банк, згідно з наданою інформацією, перераховуватиме їм субсидію. Про це та про те, скільки залишається заплатити за комуналку, "Ощадбанк" одразу інформуватиме субсидіанта SMS-повідомленням", – вказали в уряді. 


      Монетизація субсидій і пільг

      4. Із субсидіантів банком комісія не стягуватиметься.  


      Монетизація субсидій і пільг

      5. Збережені гроші можна буде забрати готівкою, але тільки після опалювального сезону. 


      Монетизація субсидій і пільг
       

      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Комунальні послуги Тарифи Субсидії
      Джерело: 24 Канал
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