Як не набрати вагу під час різдвяних свят: цінні поради

Хоч Новий рік вже як тиждень тому ми відсвяткували, але різдвяні застілля нас лише чекають. Якщо ви хочете смачно і головне правильно харчуватись в період різдвяних свят, скористайтесь декількома порадами.

Незважаючи на калорійну їжу і довгі посиденьки за святковим столом, цілком реально вдосталь поїсти і не набрати зайвих калорій. Тому, запам’ятайте декілька правил і не переживайте за свій зовнішній вигляд.

Читайте також: Як правильно відпочити під час новорічних свят, щоб не втомитись

Склянка води

Перед тим, як сісти за святковий стіл, випийте кілька склянок чистої води без газу кімнатної температури. Це справді допоможе швидше насититися, а також поліпшить травлення і прискорить метаболізм.

Правильний старт

Починати свій прийом їжі найкраще з овочевого салату. Він добре заповнить шлунок, клітковина створить відчуття ситості і на важку їжу залишить менше місця.

Не запивайте їжу

Експерти вважають, що вкрай шкідливо для травлення запивати їжу, тому що це погіршує здатність організму засвоювати продукти, вода розтягує шлунок і псує ваше самопочуття. Сюди особливо варто віднести шкідливі холодні і газовані напої.

Читайте також: Як скласти план на 2018 рік і все виконати: корисні поради

Попіклуйтесь про себе наступного дня

Найкраще пити воду на наступний день після частувань. Не жалійте для свого організму води з лимоном та чаю з імбиром – такі напої відновлять сили і прискорять метаболізм.

Розвантажувальні дні

Так, саме вони дуже будуть потрібні вашому організму. Оскільки наш шлунок не звик до такого навантаження, йому обов’язково потрібно перепочити. Для цього у своє меню в такі дні включіть лише білкове меню: нежирне м’ясо або риба в кількості до 500-600 г і овочі: свіжі або парові. Вуглеводи у розвантажувальні дні варто зовсім виключити з меню.