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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як не набрати вагу під час різдвяних свят: цінні поради

09:05, сьогодні 420 Читать новость на русском
Як не набрати вагу під час різдвяних свят: цінні поради
Як не набрати вагу під час різдвяних свят: цінні поради / Фото з відкритих джерел

Хоч Новий рік вже як тиждень тому ми відсвяткували, але різдвяні застілля нас лише чекають. Якщо ви хочете смачно і головне правильно харчуватись в період різдвяних свят, скористайтесь декількома порадами.

Незважаючи на калорійну їжу і довгі посиденьки за святковим столом, цілком реально вдосталь поїсти і не набрати зайвих калорій. Тому, запам’ятайте декілька правил і не переживайте за свій зовнішній вигляд.

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Склянка води

Перед тим, як сісти за святковий стіл, випийте кілька склянок чистої води без газу кімнатної температури. Це справді допоможе швидше насититися, а також поліпшить травлення і прискорить метаболізм.

Правильний старт

Починати свій прийом їжі найкраще з овочевого салату. Він добре заповнить шлунок, клітковина створить відчуття ситості і на важку їжу залишить менше місця.

Не запивайте їжу

Експерти вважають, що вкрай шкідливо для травлення запивати їжу, тому що це погіршує здатність організму засвоювати продукти, вода розтягує шлунок і псує ваше самопочуття. Сюди особливо варто віднести шкідливі холодні і газовані напої.

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Попіклуйтесь про себе наступного дня

Найкраще пити воду на наступний день після частувань. Не жалійте для свого організму води з лимоном та чаю з імбиром – такі напої відновлять сили і прискорять метаболізм.

Розвантажувальні дні

Так, саме вони дуже будуть потрібні вашому організму. Оскільки наш шлунок не звик до такого навантаження, йому обов’язково потрібно перепочити. Для цього у своє меню в такі дні включіть лише білкове меню: нежирне м’ясо або риба в кількості до 500-600 г і овочі: свіжі або парові. Вуглеводи у розвантажувальні дні варто зовсім виключити з меню.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я
Джерело: Ivona
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