Як не зіпсувати перше побачення: 5 порад від Маші Єфросиніної

Перше побачення для багатьох людей – одна із найхвилюючих подій. Відтак через переживання пара часто робить типові помилки, які призводять до краху стосунків. Телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, яких тем варто уникати під час першого побачення та які дії можуть нашкодити стосункам.

"Як правильно поводитися з чоловіком на першому побаченні, якщо він вам дуже подобається? Я не великий експерт в перших побаченнях, так як моє перше побачення було дуже багато років тому. Але я часто зустрічаюся з жінками, у мене багато подруг і я люблю жіночі історії, люблю колекціонувати їх, спостерігати. Я – людина, яка читає книги, і знає багато про взаємини, тому у мене є моя "п'ятірочка" порад, як не зіпсувати перше побачення", – анонсувала Маша Єфросиніна.

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1. Не давайте оцінок його діям

Жінки часто думають, що краще знають, як чоловіку потрібно жити, а його джентльменські дії викликають схвальний відгук. Однак не варто демонструвати цю позицію критика на першому побаченні, оскільки вона часто не подобається хлопцям будь-якого віку.

2. Не мудруйте

На першому побаченні не варто мудрувати, будувати складні синтаксичні конструкції та оперувати термінами, які не розумієте самі. Гірше за це, переконана Маша Єфросиніна, є так звана "цитувальниця" – дівчина, яка цитує уривки книг чи філософські фрази.

Дівчата, повірте, чоловіки на першому побаченні на це взагалі не звертають увагу. Він дивиться на інші речі: на вашу природність, те, як ви реагуєте чи рефлексуєте на його дії, але зовсім не на те, як ви цитуєте Єсеніна. Залиште це на потім,

– порадила Маша Єфросиніна.

3. Намагайтесь бути легкою

Телеведуча Маша Єфросиніна радить бути максимально природною на першому побаченні. За її порадою, краще бути відкритою до спілкування, а не вдавати когось іншого з себе.

4. Не говоріть про колишніх бойфрендів

Не варто хлопцю розповідати про колишні стосунки, якщо він про це не питає. Окрім цього, фатальним для стосунків є порівняння чоловіка з іншими бойфрендами.

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5. Не ігноруйте хлопця

Багато дівчат вважають, що ігнорування хлопця змусить його добиватись стосунків та стимулюватиме до романтичних дій. Однак це спірне питання, стверджує Маша Єфросиніна.

"Ми живемо зараз в час інших темпів, інших реакцій. Зараз дівчата, на мою думку, при наявності інтелекту, красномовства, вміння висловити свою думку можуть проявити і свій характер, і своє ставлення до особливостей стосунків за допомогою слів. Для цього не потрібно годинами медитувати над телефоном", – пояснила Маша Єфросиніна.

Дивіться відеоблог Маші Єфросиніної "5 помилок на першому побаченні":