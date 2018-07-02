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Урок від президента Трампа: результати переговорів у Вашингтоні

Доброчесна країна 357 Читать новость на русском

Упродовж трьох днів відбулась 21 зустріч з міжнародними партнерами. У тому числі у Міжнародному валютному фонді, Світовому банку, Державному департаменті та у Конгресі Сполучених Штатів. Перша мета зустрічей – попросити наших ключових міжнародних партнерів якомога швидше номінувати спеціалістів, які нам допоможуть обрати справжніх антикорупційних суддів.

 Це передбачено ухваленим нами законом про Антикорупційний суд. 

Читайте також: Чиї імена стоять за підписанням сфальсифікованого закону про Антикорупційний суд

Коли три роки тому я вперше пропагував у Вашингтоні ідею утворити суд для покарання топ-корупціонерів, а задля цього залучити іноземців до підбору суддів, це сприймалося ними, як утопія. Оскільки разом ми домоглися ухвалення закону – з чим я отримав багато привітань:) – зараз і у МВФ, і у Світовому банку, і в Держдепі, і Конгресі США серйозно готові допомогти створити цей суд по-справжньому.

Я був здивований, наскільки (не в одному комітеті, і не в одному офісі конгресменів) добре поінформовані про фальсифікацію, яка сталася вже після ухвалення закону про Антикорупційний суд. Коли Андрій Парубій з Петром Порошенком переписали одну статтю закону, щоб закон дозволяв таким як Арсен Аваков уникнути Антикорупційного суду у вже завершених Антикорупційним бюро розслідуваннях.

До речі, в офісах американських конгресменів було важко пояснити, як це – переписування закону після його ухвалення. Я намагався пояснити, і сказав, що ми маємо всі шанси виправити сфальсифіковану статтю вже цього тижня.


Президент України Петро Порошенко "переписав" закон про Антикорупційний суд

Частина представників демократичної партії США запитували мене, чи в Україні не переживають, що домовляться без неї про її долю на ймовірних перемовинах Трампа і Путіна. Я відповідав, що ми віримо у свої сили відстояти нашу Незалежність. А ще – в силу американського суспільства розуміти і захищати їхні національні інтереси, де сильна Україна обов'язково потрібна.

Але вам скажу: урок від президента Трампа ми всі маємо вивчити. Будувати стосунки із США лише на геополітичних домовленостях чи допомозі в антикорупційних справах замало. Нам вкрай потрібні великі американські інвестиції в ключові для нашої безпеки енергетику та оборону. Тоді американський бізнес надійно забезпечить підтримку України з боку будь-якого президента і Конгреса.

Зараз американські компанії серйозно представлені лише в аграрному секторі України. Цього замало для нашого виживання, не говорячи вже про процвітання. Тому останню зустріч у Вашингтоні ми з моїм колегою Іваном Мірошніченком, який в минулому очолював український офіс американської компанї Cargil, провели у U.S.-Ukraine Business Council.

Нам потрібен американський бізнес тут і для національної безпеки, і для збільшення нашої економіки, і для утвердження некорумпованих відносин з посадовцями. Утворення Антикорупційного суду в Україні цьому допоможе.

Пам’ятаємо, що держава - це ми. Ми маємо зробити її доброчесною, заможньою та захищеною.

Автор: Єгор Соболєв
Теги: Новини України Дональд Трамп Відеоблоги Корупція Доброчесна країна Антикорупційний суд МВФ Андрій Парубій Петро Порошенко Арсен Аваков
Джерело: 24 канал
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