Чиї імена стоять за підписанням сфальсифікованого закону про Антикорупційний суд

При підписанні закону про Антикорупційний суд, Петро Порошенко зі співучасниками сфальсифікували одну статтю. За нормальної організації роботи Парламенту, всі тексти всіх законопроектів на будь-якому етапі відомі заздалегідь і оприлюднюються на сайті Парламенту. Це дозволяє вам контролювати, які закони ухвалюються від вашого імені.

Ви пам'ятаєте, як ми всі раділи ухваленню цього рішення, яке топ-корупціонери блокували два роки. Один з друзів тоді написав мені, що не може повірити, що Парламент, більшість якого корумпована, таки погодився за це проголосувати. Я відповів йому – ми проголосували за дуже добрі норми. Але нумо дочекаємося, який текст вийде після роботи з ним Порошенка і Ко. Коли я очолював парламентський комітет з протидії корупції, ми виявили корупцію у 383 законопроектах. І, повідомляючи про ці ризики, ми заблокували усі корупціогенні норми.

Читайте також: Як всупереч протидії корумпованого президента нам вдалося провести закон про Антикорупційний суд

Цього разу текст ухваленого закону не з‘явився на парламентському сайті після голосування. На п’ятий день я звернувся до спікера Ради Андрія Парубія. І наступного дня текст закону було оприлюднено в парламентський газеті "Голос України". Як офіційний, з підписом Президента. Ми уважно співставили текст в газеті з текстом, за який ми голосували.

І побачили, що під час підписання закону, в ньому змінили одну статтю. Про те, що усі справи Антикорупційного бюро і Антикорупційної прокуратури, які будуть передані до нинішніх судів до утворення Антикорупційного суду, далі будуть оскаржуватися у звичайних апеляційних судах, а не в апеляційній палаті Антикорупційного суду. Це – подарунок тим, кого Антикорупційне бюро і Антикорупційна прокуратура вже звинуватили у злочинах.

Всі, чиї справи почнуться розглядатися до утворення Антикорупційного суду, матимуть можливість "порєшать" з нинішніми суддями. Йдеться про таких підозрюваних як ключовий спонсор "Народного фронту" Мартиненко, голова фіскальної служби Насіров, прокурор зони АТО Кулик та з високою вірогідністю голова Центрвиборчкому Охєндовський і міністр внутрішніх справ Аваков.

Ми за таке не голосували. Ми знали про цю ідею топ-корупціонерів. Голова правового комітету Ради Руслан Князевич, якого делегував БПП, розповідав про це під час дискусій. Але в момент голосування (а ми уважно перевіряли кожну кому, слухали кожне слово), ця поправка не була названа. Відповідно, Парламент за таке не голосував. Чому ми пораділи.

Фактично, Князевич, Парубій та Порошенко по черзі підписали сфальсифікований текст. Вони розраховують на те, що призначений Генеральний прокурор Юрій Луценко, який має розслідувати подібні злочини, прикриє їх і цього разу. Але на нашому боці – громадяни, які вимагають правосуддя для топ-корупціонерів. І міжнародні кредитори, які припинили давати гроші корумпованому керівництву України. Будемо повертати закон до законної редакції.

Читайте також: Розгін мітингу під Радою: кого досі переслідують підлеглі Авакова та Луценка

Сама по собі ця фальсифікація показує, наскільки топ-корупціонери бояться Антикорупційного суду. І це точно не остання їхня спроба сфальшувати чи саботувати його створення. Але ми ж з Вами знаємо, що держава – це не купка пов’язаних корупцією високопосадовців, а громадяни. Держава – це ви. І у такій державі ніхто не буде стояти над законом.