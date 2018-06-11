Розгін мітингу під Радою: кого досі переслідують підлеглі Авакова та Луценка

Після розгону наметового містечка під Верховною Радою у березні 2018-ого активістів досі переслідують правоохоронці, намагаючись звинуватити в абсурдних злочинах.

Пам'ятаєте, як восени та взимку ми стояли під Радою з вимогою ухвалення антикорупційних законів, у тому числі про Антикорупційний суд? Тоді нам вдалося домогтися початку ухвалення цих необхідних для розвитку країни рішень, які блокувалися роками.

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Але чоловіки та жінки, які стояли під парламентом вдень і вночі, в дощ та у сніг, на 137-денній акції тиску розплатилися не лише розбитими головами під час розгрому наметового містечка о шостій ранку суботи, 3 березня. Їх ще й переслідують підлеглі Арсена Авакова та Юрія Луценка, намагаючись звинуватити в абсурдних злочинах. Та ці звинувачення розвалюються навіть у нинішніх судах.

Я вже розповідав, як на Кіровоградщині суд не погодився зі звинуваченням Луценка. Мова про справу проти двох наших активістів – другого командира батальйону "Донбас" Анатолія Віногродського (позивний "Гал") та добровольця батальйону ОУН Леоніда Литвиненка (позивний "Бек"). Вони були серед ключових людей під час тиску на Раду. І відомство Юрія Луценка вигадало, що начебто за кілька місяців до виходу під парламент хлопці напали на охоронця аграрної фірми у Кіровоградській області. Самі селяни з цього села дали свідчення, що це брехня. І судді місцевого суду повернули справу Генпрокуратурі.



Другий командир батальйону "Донбас" Анатолій Віногродський (позивний "Гал")

Минулого тижня ми всі раділи, як з одного з добровольців знімають браслет – останнє нагадування про несвободу від політичних репресій нинішнього генпрокурора та міністра внутрішніх справ. Як раптом ми дізнаємося, що на таємному засіданні Апеляційного суду Кіровоградщини прокурор у відсутність хлопців та їхніх адвокатів знову попросив продовжити їм домашній арешт. І суддя з цим погодився.

Ще раз – людей, свободу яких обмежили, навіть не запросили на засідання? Що є грубим порушенням законодавства навіть за нинішньої системи "неправосуддя".

Ми ведемо власний перелік організаторів та виконавців політичних репресій. Усіх суддів, прокурорів, слідчих, які беруть у таких репресіях участь, ми обов'язково поставимо перед законом, щоб більше не могли нікого мучити. Після цієї історії до переліку внесені прокурор Донецької області Олександр Боровой та суддя Апеляційного суду Кіровоградщини Володимир Гончар.

А хлопців таким не зламати. І домашнім арештом їх з боротьби не виключити. "Гал" з Іловайська вийшов зі зброєю у руках, його Луценко з Аваковим не залякають. Бо хлопці вже точно знають: "Держава – це вони". І вона у нас вийде сильна і справедлива.