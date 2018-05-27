Кому не вигідне створення Антикорупційного суду

Для більшості нинішніх керівників Антикорупційний суд страшний сон. Вони чудово усвідомлюють, для кого ми цей суд пропонуємо створити. Урядовці, парламентарії, президент після завершення його повноважень – всі корумповані посадовці такого рівня мають опинитися в цьому суді на лаві підсудних.

Ідея Петра Порошенка ще доручити суду розглядати справи про наркотики відкинута. У тексті закону, який ми ухвалюємо, чітко прописано, що Антикорупційний суд буде займатися лише справами, що розслідують Антикорупційне бюро з Антикорупційною прокуратурою. Тобто справами про топ-корупцію.

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Влада крадіїв зараз всіляко відбивається від іншої наші ідеї. Ми пропонуємо при доборі суддів Антикорупційного суду задіяти міжнародних експертів. Надати їм право вето на кандидатів "откононенко". Крадії ж хочуть повторити шахрайства, за допомогою якого вони імітували реформу прокуратури чи Верховного Суду. Коли процедури чесного відбору в потрібний момент порушувалися, і корумповані судді та прокурори наново затверджувалися на посадах. А Вам розповідали про чергову "рішучу реформу".

Ми пропонуємо, щоб усіх кандидатів до Антикорупційного суду спочатку перевіряли експерти, обрані урядами США, Канади, Великої Британії та Єврокомісією. У них немає тут корупційних інтересів. Навпаки, вони самі зацікавлені, щоб їхня допомога Україні не розкрадалася.

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Крадїв смертельно лякає перспектива опинитися на лаві підсудних незалежного Антикорупційного суду. І тому вони зараз пропонують різні схеми: давайте дозволимо кандидатам, які не пройдуть перевірку, подавати Апеляцію до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Або хай міжнародних експертів номінують не уряди країн-партнерів України, а іноземні громадські організації.

Остання схема дозволяє владі крадіїв повторити історію з Найджелом Брауном. Пам’ятаєте, як я керівники Блоку Петра Порошенка та "Народного фронту" привели до Ради нікому не відому людину і намагалися як видати за першокласного спеціаліста для перевірки Антикорупційного бюро? Ми заблоковували це призначення. А пізніше з’ясувалося, що пан Браун обслуговував російських олігархів.

Протистоїмо ми і зараз спробам крадіїв виписати закон так, щоб мати можливість зимітувати участь міжнародних експертів у доборі суддів Антикорупційного суду. Вирішальний фактор зараз – позиція МВФ. Він не погоджується давати кредити, поки Україна не створить справжній Антикорупційний суд.

Через це у нас є шанс прийняти добрий закон, нехай більшість парламентаріїв його у труні бачили. Показово, що в день, коли ми розглядали сотні поданих поправок до законопроекту, депутати від Блоку Петра Порошенка взяли участь у 25% голосувань, "Народного фронту" – у 20%, "Батьківщини" – у 19, "Опозиційного блоку" – 16, "Радикальної партії Ляшка" – 13, групи "Відродження" – 9, групи "Воля народу" – 3-ох. Від "Самопомочі" – у 59%.

Вирішальне голосування має статися 7 червня. Слідкуйте за Радою. Нам це дуже допомагає всередині. Не забувайте, держава – це Ви.