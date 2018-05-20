Антикорупційний суд і майбутнє злодюжок: влада корупціонерів опинилась на розтяжці

Ми пропонуємо корупціонерам сісти за ґрати. Ухвалене нами законодавство про брехню в деклараціях, про незаконне збагачення (це коли посадовець не може пояснити своє майно), про незалежність Антикорупційного бюро та Антикорупційної прокуратури – всі ці рішення призвели до того, що десятки топ-посадовців опинилися під слідством за корупцію.

Корупціонери шукають захисту у таких самих корумпованих суддів. Ті випускають своїх патронів під заставу або взагалі без зобов’язань. І тягнуть час, не виносячи жодних вироків.

Читайте також: Напад на Вербича: кого у цей час охороняли підлеглі Авакова

Наприклад, справа прокурора зони АТО Костянтина Кулика. Його першим звинуватили у незаконному збагаченні. Суд триває з жовтня 2016 року. І досі на першій стадії – дослідження письмових доказів. З 11 томів дослідили три. За цей час Кулик встиг отримати підвищення від Генерального прокурора Юрія Луценка. Тепер займається міжнародним співробітництвом ГПУ. А президент Петро Порошенко нагородив Кулика орденом.



Костянтин Кулик

Щоб корупціонери опинилися у тюрмі, а вкрадене ними було конфісковано, ми пропонуємо утворити спеціалізований Антикорупційний суд. Ідея така сама, як і при створенні Антикорупційного бюро та Антикорупційної прокуратури. Підібрати принципових правників, дати їм добрі зарплати і сфокусувати на справах про топ-корупцію.

Читайте також: Антикорупційний суд на підході: чи дозволять міжнародним експертам відсіяти недоброчесних суддів

Щоб до суду справді потрапили принципові люди, ми пропонуємо залучити до відбору представників США, європейських країн. У 2014-ому я особисто запросив до пошуку першого директора Антикорупційного бюро України, європейського прокурора – Джованні Кесслера. І Джованні, як ніхто, слідкував за чесністю відбору.

Зараз влада крадіїв на розтяжці. Вони бояться створення справжнього Антикорупційного суду, бо розуміють, що опиняться там на лаві підсудних. Але саботувати далі голосування за цей закон вони не можуть. Ми вимагаємо його ухвалення всередині парламенту. Все більше громадян підтримують це рішення. А Євросоюз та МВФ заморозили програми допомоги, підтримуючи думку, що Антикорупційний суд необхідний для подальшого становлення України.

Голосування за остаточну версію закону мають розпочатися наступного тижня. В запасі у головних крадіїв дві підлості: або розповсюдити юрисдикцію Антикорупційного суду на справи про наркотики (це пропонує президент), або виписати правила підбору суддів так, щоб була можливість пропихнути корумпованих суддів.

Допоможіть нам зупинити ці махінації. Слідкуйте за голосуваннями за ключовий закон, який має принести нам правосуддя. Крадії мають шити рюкзаки чи виготовляти солодощі у в’язниці. І так буде.