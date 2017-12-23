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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Як окупаційна влада в Криму знищує трьохсотрічну спадщину кримських татар

15:48, сьогодні 189 Читать новость на русском

У анексованому Криму руйнують Бахчисарайський ханський палац. Це єдиний у світі зразок ханської палацової архітектури кримських татар. Уже знищено трьохсотлітні балки великої ханської мечеті, пошкоджуються історичні розписи. Все це відбувається під приводом реставрації, яку проводить фірма без досвіду такої роботи.

Ханський палац – унікальна архітектурна пам'ятка XVI сторіччя, єдиний зразок кримськотатарської палацової архітектури. Палац – це цілий архітектурний ансамбль із 16 об'єктів.

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Мечеть, яка розташована на території палацу зараз в будівельних лісах. На цю територію нікого не пускають. Проте активістам все ж вдалося зробити сенсаційні фото. На них можна побачити, як трьохсотлітні балки безжально розпиляли, на зрізах помітно, що вони цілі, не заіржавів навіть старовинний цвях.

Реставрація Ханського палацу в Бахчисараї

Цілі балки, які розпиляли
Ексклюзивні фото з реставрації ханського палацу, які вдалося зробити активістам

Балки знищені. Їх вивезли звідси. Частину розпилили, частину вивезли. Тобто їх ми вже не відновимо. Хоча ці балки самі по собі є зразком культурного надбання і їх потрібно було зберегти. За даними спеціалізованих установ, потрібно було замінити лише 4 балки,
– зауважує кримськотатарський активіст Едем Дудаков.

Чоловік каже, що це не протиаварійні роботи, а вандалізм.

Проект підготувала фірма "Кірамет" із міста Сімферопіль, генеральний підрядник – московська ATTA-GROUP. Обидві ці фірми не мають досвіду у сфері реставрації. Варто зазначити, що сам проект засекречений і де проходив обов'язкову експертизу теж не відомо. За планом реставрації, планують замінити усю стародавню черепицю на сучасну іспанську, стилізовану під старовинну.

Експерти вважають, що це свідоме знищення автентичності і такого категорично не можна робити. Вони також наголошують, що кожну черепицю, якої не вистачає, треба виробити вручну за старовинною технологією.

Більше – дивіться у сюжеті.

Повний випуск програми "Крим. Реалії" дівіться сьогодні о 17:30 на 24 Каналі.

Теги: Новини України Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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