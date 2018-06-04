Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси

11 червня виповниться рік, як Україна отримала безвізовий режим із країнами ЄС. Але обов'язковою умовою для безвізових мандрів є наявність у громадянина біометричного паспорта. Все, що варто знати про його отримання — у публікації сайту "24".

Біометричні паспорти в Україні можуть бути двох видів (так само, як досі — не біометричні): для виїзду за кордон та внутрішні. Тут говоримо про ті, які потрібні саме для безвізових мандрівок, закордонні біометричні.

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Відмінність такого документу від старої його версії — він має вбудований в обкладинку електронний чіп та відповідну позначку на обкладинці. На електронному носії продубльована інформація про власника паспорта, а також його оцифрований вираз обличчя, підпис та відбитки вказівних пальців рук. Все це для того, щоб спростити процес ідентифікації громадянина на кордоні.

Які документи потрібні для виготовлення біометричного паспорта

Список документів для осіб, що досягли 16-річного віку:

- заява-анкета (подається особисто або законним представником);

- паспорт громадянина України (для осіб, що досягли 14-річного віку);

- свідоцтво про народження (у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон вперше особі, що не досягла 14-річного віку);

- відповідні документи з відміткою банку про здійснення встановлених законодавством платежів (консульського збору) або оригінал і копію документа про звільнення від таких платежів (консульського збору);

- документ про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків у разі його наявності (для громадян, що досягли 18-річчя).

Сфотографуватись на фото можна прямо на місці. Якщо оформлюєте документ дитині до 12 років або людині, що за станом здоров'я не може пересуватись (і про це є відповідна довідка) — то фото можна принести готові: дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра та одну — розміром 10 х 15 сантиметрів.

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Зразок біометричного закордонного паспорта

Якщо оформлюється паспорт для виїзду за кордон дитині до 16 років, що проживає з одним із батьків, додатково подається оригінал або засвідчена в установленому порядку копія одного з таких документів: свідоцтва про смерть другого з батьків; рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків; рішення суду про визнання другого з батьків безвісти відсутнім; рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним; довідки про реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву-анкету, або у разі оформлення паспорта у закордонній дипломатичній установі України – іншого документа, що підтверджує таку реєстрацію; оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька.

Куди звернутись для отримання біометричного паспорта

Для оформлення паспорта українця для виїзду за кордон, в тому числі — і біометричного, громадяни України мають звернутися до будь-якого підрозділу міграційної служби. У ДМС наголошують — саме у будь-який підрозділ, незалежно від місця проживання громадянина. Відповідні підрозділи, у яких є технічна можливість для оформлення біометричних документів, є у кожному облцентрі (хоча це і не всі). Зокрема, у Києві таких підрозділів усього 11; у Харківській області їх — 15, у Львівській — 27. Детально про адреси відповідних підрозділів ДМС можна дізнатися на офіційному сайті відомства.

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Є така ймовірність, що у відповідь на чималий попит деякі "підприємливі" особи можуть організувати такий собі бізнес з надання послуг з оформлення закордонних паспортів. Приміром, за якусь певну суму зголосяться за вас нести документи, стояти в черзі тощо. Але зауважте — заяву на отримання біометричного закордонпаспорта людина має подати особисто . Або це може зробити законний представник громадянина, у випадках, передбачених законодавством. Але ніяк не стороння людина, яка ще й гроші за це проситиме.



Біометричний паспорт в Україні: деталі біометричного чіпу

Скільки коштує біометричний паспорт

У разі оформлення протягом 20 робочих днів сума адміністративного збору складає 557 гривень 32копійки ( з них вартість адміністративної послуги – 253 гривні та вартість бланку паспорта – 304 гривні 32 копійки).

У випадку термінового (протягом 7 робочих днів) оформлення це коштуватиме 810 гривень 32 копійки.

Ще терміновіше оформлення — протягом 3 робочих днів у випадках, визначених законодавством, також обійдеться у 810 гривень 32 копійки.

У ДМС також зауважують — якщо оформлюватимете закордонний паспорт через консульську службу — сплатите додатково ще консульський збір.

У жовтні у ДМС повідомили про запровадження онлайн-оплати адміністративних послуг на сайті міграційної служби і пообіцяли, що з листопада сервіс буде доступний для всіх підрозділів, які підключено до електронної черги. Відсутність платіжної картки не буде перешкодою для отримання послуг чи для запису до електронної черги – більшість місць у черзі і надалі будуть доступними через термінали у підрозділах міграційної служби, із можливістю оплати готівкою або у будь-якій банківській установі.

Термін видачі

В ідеалі заяви про оформлення паспорта розглядаються протягом не більш як 20 робочих днів з дня подання документів. Виключення: при терміновому оформленні (за заявою особи) зі сплатою подвійного розміру держмита та вартості послуги — до 7 робочих днів.

Якщо поїздка пов'язана з терміновим лікуванням від'їжджаючого, від'їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном, – протягом 3 робочих днів.

Втім, реальні терміни виготовлення паспортів, на жаль, дуже відрізняються від вище зазначених. У зв'язку з ажіотажем людям доводиться чекати на документи по три місяці. Тож якщо плануєте подорож, подбайте про паспорт заздалегідь.

Термін дії біометричного паспорта

Так, він видається не довічно, майте на увазі. Для громадян, віком до 16 років, такий паспорт буде діючим 4 роки, для громадян віком понад 16 років — 10 років з дати видачі. Далі — потрібно буде оформлювати його знову.



Зразок біометричного паспорта

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