Що треба зробити Порошенку, щоб виграв не тільки він, а й вся країна

"Я повністю розумію мотиви вашого невдоволення, я почув вас..." Як же правильно Петро Порошенко відреагував на програшні для нього результати першого туру. Навіть незважаючи на вдвічі більшу підтримку виборцями Зеленського, Порошенко може перемогти у другому турі. Однак для цього йому треба не просто говорити, а втілити чимало невиконаних справ.

Отже, Порошенко дуже правильно почав своє звернення до прихильників свого опонентів: "Я вас почув..." І, знаєте, в цей момент навіть в мене зародилася надії: а може президент все ж зрозумів свої помилки, може от прямо зараз він продовжить: "Я вас почув. Вибачте мене, будь ласка. Всі мої сили, ресурси і увагу забрала війна. Мене просто фізично не вистачило на обіцяні реформи всередині країни. В першу чергу, на реформу судову та антикорупційну. Я поклався на своє оточення, яке мене обмануло. Вже завтра я починаю це оточення карати, а реформи проводити".

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Погодьтеся, це було би сильно. Але, на жаль, Порошенко сказав інше: "Я вас почув... почуйте і ви мене". В цей момент, як на мене, він впритул підійшов до програшу. Бо, здається, так і не зрозумів найважливішого.

Петре Олексійовичу, не треба говорити робіть, у Вас не так багато часу. Після п’яти років на посаді — ваші слова вже не працюють. Справи — єдине, що може привести вас до перемоги.

► Перше. Карайте своє оточення. Карайте генпрокурора Луценка за продаж справ попередньої влади. Карайте спецпрокуроа Холодницького за продаж справ влади сьогоднішньої. Карайте перших застуників в СБУ і Зовнішній розвідці Семочка і Демчину за їх незаконне збагачення. Карайте ж нарешті звинувачених у вбивсті Катерини Гандзюк БППшних Гордєєва і Рищука.

► Друге. Не просіть вас почути — робіть. Вибивайте з Конституційного Суду перегляду їх рішення по легалізації незаконного збагаченню. Не словом — діло доведіть, що це катастофічне рішення було не вашою ідеєю. Добивайтеся визнання конституційними електронного декларування та поноважень НАБУ, які страшно реформований КСУ планує знищити.

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► Третє. Проводьте через Верховну Раду вами ж обіцяну ліквідацію депутатської недоторканності і вами ж обіцяний Виборчий кодекс. Той в якому ви п’ять років тому обіцяли відкриті виборчі списки. Виконання старих обіцянок додасть вам набагато більше ніж виголошення нових.



► Четверте. Відміняйте успішну атестацію суддів Майдану і призначення їх у Верховний Суд. Знаходьте спосіб перезавантажити кваліфкомісії суддів та прокурорів, які наповнені покидьками вашим законом. Покидьками, які ще й отримують з наших податків 225 тисяч гривень на місяць. Визнання власної помилки і її виправлення додасть вам набагато більше ніж будь-які слова.

Ці чотири пунктів, як на мене, — необхідний мінімум. Лише після їх виконання нові виборців почнуть вас, Петре Олексійновичу, чути. Шановні прихильники Порошенка, люди, яких ви хочете переконати чекають не на слова (нехай навіть самі правильні). Коли йдеться про чинного президента, виборці чекають на справи. І це — цілком логічна позиція.

Тож, Петре Олексійовичу, якщо ви дійсно хочете виграти вибори, не треба говорити — робіть. Це ваш єдиний шанс на перемогу. На відміну від свого опонента, Порошенко може не обіцяти, а зробити. Принаймні, ще кілька тижні може. І це головна його конкурентна перевага. Козир, який будь-якому іншому кандидату просто нічим крити.

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Як на мене, безальтернативність стратегії вибачитися і агітувати справами настільки очевидна, що я п’ять днів не записував цей блог, очікуючи на дії президента. А раптом, надіявся я. Як дитина, чесне слово. Але, схоже, що команда президента обрала іншу стратегію, озвучену яскравим представником непокараного оточення Порошенка — Ігорем Кононенко. Цитую: "Будемо робити те, що ми і робили".

Шановні прихильники Петра Олексійовича, це електоральне самогубство. Покарання Кононенка точно дасть Порошенкові більше голосів, ніж слідування його, пробачте, ідіотським порадам. Друзі, ну невже перший тур не довів, що обливати брудом виборців ваших опонентів — непрацююча стратегія? Як саме штаб Порошенка збираєтеся переконувати молодь, яку до цього його ж спікери називали ватою і малоросам?

Або як штаб Порошенка збирається переконати проголосувати за них виборці, наприклад, Тимошенко, яку вони ж називали рукою Кремля? Або виборців Гриценка, якого штаб Порошенка клеймив мародером. Та ви ж самі відпилювали гілку, на яку тепер хочете спертися.

За підсумками першого туру розрив між Зеленським та чинним президентом Порошенком склав більше 14% голосів. В абсолютних цифрах – 2 мільйони і майже 700 тисяч виборців. Я вам зараз наведу дописи кількох спікерів Порошенка, і ми разом подумаємо чи допоможуть такі меседжі загітувати мінімально бракуючих майже три мільйони голосів.

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Ось, наприклад, депутат від БПП Олександра Бригинець називає виборців Зеленського з Галичини ватою і бідкається, що йому доведеться це на Донбасі пояснювати. Дуже хочу подивитися, як київський депутат повторює про вату фронтовикам на солдатських спецдільницях Сходу, яких за Зеленського проголосувало майже стільки ж, як і за Порошенка. А також їхнім рідним, які щодня моляться, аби вони живими повернулися.

Інший депутат з "Блоку Петра Порошенка" — Олег Барна — в цьому пості називає продажними ідіотами майже шість мільйонів українців, які проголосували за Зеленського.

І в мене таких постів від спікерів Порошенка кілька десятків назбиралося. І ці ще далеко не найогидніші. В мене питання до прихильників Порошенка.

Друзі, а такого роду "агітація" точно допомагає Петру Порошенку? Бо, мені здається, тільки шкодить. Такого роду звинувачення не переконують виборців, навпаки відштовхують. І якщо вони навіть не віддадуть свої голоси Зеленському, то і за Порошенка після таких образ проголосують навряд.

Дозволю собі пораду прихильникам Петра Порошенка, яких багато серед людей, яких я щиро поважаю. Замість того, щоб принижувати майже шість мільйонів співгромадян, змусьте Порошенка виконати проговорені вище пункти, власне, його ж обіцянки. Від цього не лише він — вся країна виграє.

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І наостанок. Петре Олексійовичу, обливання брудом людей, голоси яких вам критично потрібні, — цілковито програшна стратегія. Просто словами ви їх тепер точно не переконаєте. Лише справами. Дуже швидкими і показовими справами. Поспішайте, Петре Олексійовичу, у вас геть мало часу залишилося.