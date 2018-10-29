Як правильно читати дітям казки: пояснює психолог

Казки – це найпростіший спосіб пояснити дітям, як працює дорослий світ. Та читати казки потрібно правильно.

Про це у коментарі 24 каналу розповіла психолог Марія Фабричева.

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Вона радить читати з дітьми казки, не роблячи з цих історій шаблон.

Не потрібно казати, що ця казка – найкращий сценарій для дитини. Під час читання запитуйте у дитини як їй ця історія, що вона у історії бачить.

Питайте дитину, хто з героїв їй більше подобається. Навіть, якщо їй сподобається стріла, яку випустив головний герой, то не варто непритомніти.



Як правильно читати дітям казки

Діти лише досліджують світ. Можливо, їм завтра-післязавтра сподобається інший герой. Таке явище цілком нормальне.

Не варто також упереджено говорити про героїв. До прикладу, якщо баба Яга така зла, тоді чому до неї йдуть за порадою. Через такі ситуації у дитини виникає когнітивний дисонанс – зіставлення суперечливих поглядів.

Що радить психолог батькам:

1. Не заважати бачити дітям в казках те, що вони в них бачать.

2. Змінюйте фінали. Можна запитати дитину, як ще може закінчитися казка, що могло б далі відбутися з героями.

Сценарій кожної другої казки утикається в весілля. Одні від нього біжать. Їх лякає не шлюб чи весілля, а сценарій, який закінчується на весіллі.



Діти лише досліджують світ

Проте коли дитина готова думати і знає, що є різні варіанти, то вона буде дивитися на світ і життєві ситуації з різним вектором. Дитина навчиться робити вибір і думати, що буде далі.

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