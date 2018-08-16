Як правильно наносити хайлайтер: інструкція у відео
Макіяж з сяючою шкірою не покидає трендові позиції. І якщо ви ще не опанували техніку нанесення хайлайтера, тоді читайте далі, як це зробити.
Загалом є три види хайлайтерів: кремовий, рідкий та пудровий. Професійні візажисти найчастіше використовують кремові або рідкі засоби, оскільки така текстура надає максимально натуральний блиск шкірі.
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Куди наносити хайлайтер
Основні місця для нанесення хайлайтера – це спинка і кінчик носа, зона над і під аркою брови; опукла частина вилиці, внутрішні куточки очей і ямка купідона (V-зона верхньої губи).
Також хайлайтер можна на ключиці ключиці та плечі.
Як наносити хайлайтер
Наберіть трохи засобу на пухнасту кисть, струсіть все зайве і пройдися пензлем по всіх зонах, на які хочете нанести хайлайтер. Також можна наносити засіб пальцями.
Дивіться відео, як правильно наносити хайлайтер
Дивіться відео, як правильно наносити хайлайтер