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Як правильно наносити хайлайтер: інструкція у відео

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Як правильно наносити хайлайтер
Як правильно наносити хайлайтер / 9Style

Макіяж з сяючою шкірою не покидає трендові позиції. І якщо ви ще не опанували техніку нанесення хайлайтера, тоді читайте далі, як це зробити.

Загалом є три види хайлайтерів: кремовий, рідкий та пудровий. Професійні візажисти найчастіше використовують кремові або рідкі засоби, оскільки така текстура надає максимально натуральний блиск шкірі.

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Куди наносити хайлайтер

Основні місця для нанесення хайлайтера – це спинка і кінчик носа, зона над і під аркою брови; опукла частина вилиці, внутрішні куточки очей і ямка купідона (V-зона верхньої губи).

Також хайлайтер можна на ключиці ключиці та плечі.

Як наносити хайлайтер

Наберіть трохи засобу на пухнасту кисть, струсіть все зайве і пройдися пензлем по всіх зонах, на які хочете нанести хайлайтер. Також можна наносити засіб пальцями.

Дивіться відео, як правильно наносити хайлайтер

 

Дивіться відео, як правильно наносити хайлайтер

 

Теги: LifeStyle Краса Макіяж
Джерело: 24 Канал
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