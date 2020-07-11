Через гідравлічні випробування, які можуть тривати більше місяця, у багатьох містах виключать гарячу воду. Тому все більше українців задумуються над придбанням бойлера. Як правильно вибрати бойлер і на що звернути увагу при покупці – читайте в матеріалі 24 каналу.

Найкращий і дешевий варіант – це придбати електричний бойлер, бо газові менш вигідні через ціну на газ, документи та саме встановлення, зазначає 24 канал.

Читайте також Ціну на газ для населення знову знизили: вартість у червні

Переваги та недоліки електричного бойлера

Переваги

Бойлер має великий об’єм води.

Відносно низьке енергоспоживання при нагріві води.

Не треба додаткової проводки при електромонтажі.

Недоліки

Габаритні баки.

Повільне нагрівання води.

Об’єм бойлера

Щоб обрати потрібний бойлер, варто визначити об’єм води, яку споживає родина. Наприклад, візьмемо будинок, у якому проживає три людини, а джерелами споживання води є душ, два крани, ванна. У такому випадку бойлер має мати до 100 літрів, а швидкість нагрівання – 90 градусів за дві години.

Як розрахувати об'єм бака на кількість членів родини

для сім’ї з 1-2 осіб – 50 і 80 літрів ;

; для сім’ї з 3-х осіб – 80 і 100 літрів ;

; для 4-5 осіб – 100 і 120 літрів ;

; для 5-7 осіб – 120 – 150 літри.



Як визначити об'єм бойлера для дому / Інфографіка 24 каналу

Який тен обрати: сухий чи мокрий

Сухі тени

Сухий тен вважається найкращим варіантом, адже він не має прямого контакту з водою. Завдяки цьому такий тен більш довговічним, хоч він є й дорожчим. У сучасних моделях бойлерів, сухі тени розташовані за стінками баку. Тому гріють його, а не воду. Це має свої переваги: менша вірогідність "пробою" тена, що може становити загрозу для людини від ураження струмом.

Сухі тени мають ще одну перевагу – на них не утворюється накип, а це дозволяє йому довше і ефективніше працювати.



Сухий тен / Фото: voltservice.cn.ua

Читайте також Що зміниться у липні: прожитковий мінімум, пенсії, відкриття кінотеатрів і деяких країн

Мокрі тени

Мокрі тени ззовні нагадують кип’ятильник. Такий тип дуже часто ламається та перегрівається. Однак такі бойлери коштують дешевші, ніж бойлери, які мають сухий тен.



Мокрий тен / Фото: voltservice.cn.ua

Додаткові опції

Для вашого комфорту та безпеки важливо, щоб бойлер мав додаткові "полегшувальні" функції:

терморегулятор, котрий контролює температуру води в бойлері;

якісна теплоізоляція баку, для збереження температури нагрітої води протягом довгого часу;

магнієвий анод, дозволяє уникнути інтенсивного накипу в бойлері та робить структуру накипу більш "пухкою".

Енергозберігаючі бойлери

Нині популярністю користуються бойлери з двотарифними лічильниками: нічними та денними тарифами. Особливо поширені нагрівачі з електронним управлінням — таймерами.

Принцип роботи енергоефективного бойлера з таймером простий: виставляєте на ніч температуру — бойлер нагрівається по тарифу, скажімо, в два рази дешевшому і вдень цією водою користуєтеся, а сам бойлер уже не вмикаєте.

Енергоефективність полягає в тому, щоб зберегти тепло, яке накопичилося всередині. До слова, такі бойлери мають середню цінову політику.

Ризики

Перед тим, як встановлювати бойлери у старих будинках, потрібно через ОСББ системно підійти до цього. Адже через велику кількість електричної техніки у старих будинках існує ризик того, що мережі можуть не витримати.

Щодо встановлення електричного бойлера у нових будинках, то в таких випадках немає жодних проблем.