Як правильно обрати бойлер: корисні поради
Через гідравлічні випробування, які можуть тривати більше місяця, у багатьох містах виключать гарячу воду. Тому все більше українців задумуються над придбанням бойлера. Як правильно вибрати бойлер і на що звернути увагу при покупці – читайте в матеріалі 24 каналу.
Найкращий і дешевий варіант – це придбати електричний бойлер, бо газові менш вигідні через ціну на газ, документи та саме встановлення, зазначає 24 канал.
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Переваги та недоліки електричного бойлера
Переваги
- Бойлер має великий об’єм води.
- Відносно низьке енергоспоживання при нагріві води.
- Не треба додаткової проводки при електромонтажі.
Недоліки
- Габаритні баки.
- Повільне нагрівання води.
Об’єм бойлера
Щоб обрати потрібний бойлер, варто визначити об’єм води, яку споживає родина. Наприклад, візьмемо будинок, у якому проживає три людини, а джерелами споживання води є душ, два крани, ванна. У такому випадку бойлер має мати до 100 літрів, а швидкість нагрівання – 90 градусів за дві години.
Як розрахувати об'єм бака на кількість членів родини
- для сім’ї з 1-2 осіб – 50 і 80 літрів;
- для сім’ї з 3-х осіб – 80 і 100 літрів;
- для 4-5 осіб – 100 і 120 літрів;
- для 5-7 осіб – 120 – 150 літри.
Як визначити об'єм бойлера для дому / Інфографіка 24 каналу
Який тен обрати: сухий чи мокрий
Сухі тени
Сухий тен вважається найкращим варіантом, адже він не має прямого контакту з водою. Завдяки цьому такий тен більш довговічним, хоч він є й дорожчим. У сучасних моделях бойлерів, сухі тени розташовані за стінками баку. Тому гріють його, а не воду. Це має свої переваги: менша вірогідність "пробою" тена, що може становити загрозу для людини від ураження струмом.
Сухі тени мають ще одну перевагу – на них не утворюється накип, а це дозволяє йому довше і ефективніше працювати.
Сухий тен / Фото: voltservice.cn.ua
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Мокрі тени
Мокрі тени ззовні нагадують кип’ятильник. Такий тип дуже часто ламається та перегрівається. Однак такі бойлери коштують дешевші, ніж бойлери, які мають сухий тен.
Мокрий тен / Фото: voltservice.cn.ua
Додаткові опції
Для вашого комфорту та безпеки важливо, щоб бойлер мав додаткові "полегшувальні" функції:
- терморегулятор, котрий контролює температуру води в бойлері;
- якісна теплоізоляція баку, для збереження температури нагрітої води протягом довгого часу;
- магнієвий анод, дозволяє уникнути інтенсивного накипу в бойлері та робить структуру накипу більш "пухкою".
Енергозберігаючі бойлери
Нині популярністю користуються бойлери з двотарифними лічильниками: нічними та денними тарифами. Особливо поширені нагрівачі з електронним управлінням — таймерами.
Принцип роботи енергоефективного бойлера з таймером простий: виставляєте на ніч температуру — бойлер нагрівається по тарифу, скажімо, в два рази дешевшому і вдень цією водою користуєтеся, а сам бойлер уже не вмикаєте.
Енергоефективність полягає в тому, щоб зберегти тепло, яке накопичилося всередині. До слова, такі бойлери мають середню цінову політику.
Ризики
Перед тим, як встановлювати бойлери у старих будинках, потрібно через ОСББ системно підійти до цього. Адже через велику кількість електричної техніки у старих будинках існує ризик того, що мережі можуть не витримати.
Щодо встановлення електричного бойлера у нових будинках, то в таких випадках немає жодних проблем.