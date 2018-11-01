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      Як приготувати гарбузову запіканку з сиром: рецепт страви

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      Гарбузова запыканка з сиром творогом: як приготувати, рецепт
      Гарбузова запыканка з сиром творогом: як приготувати, рецепт / iskysstvoetiketa.com

      Гарбуз – один із найкорисніших плодів, який варто споживати восени. Він не тільки допомагає врегулювати травний тракт організму, але й чудово смакує в різноманітних стравах.

      Найскладніше вмовити скуштувати овоч дітей. Однак українські мами переконались: якщо гарбуз додати до солодкої страви – малеча залюбки скуштує її. 

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      Журналісти LifeStyle 24  вирішили поділитись рецептом гарбузової запіканки з сиром, яка неодмінно посмакує дітям. 

      Гарбузова запіканка з сиром: рецепт приготування

      Інгредієнти: 
      500 г гарбуза; 
      400 г сиру (творогу);
      4 ст. л. манки;
      молоко;
      2 яйця;
      100 г масло;
      5 ст. цукру; ванільний цукор, дрібка солі.

      Очистіть гарбуз від шкірки та насіння. Подрібніть його та протушіть на невеликому вогні до повної готовності (близько 20 хвилин). Зробіть із гарбуза пюре. 

      Зваріть манку на молоці. Додайте до каші вершкове масло. В іншій посудині перетріть творог, щоб не було грудочок. Блогери радять це робити через сито. До сирної маси додайте теплу (не гарячу) манну кашу та гарбузове пюре. 

      Збийте яйця з цукром та дрібкою солі. Перемішайте їх з отриманою сирно-гарбузовою масою. Викладіть все у змащену маслом форму та випікайте запіканку упродовж 30 – 40 хвилин в розігрітій духовці до 200 градусів.

       

      Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks Рецепти десертів – рецепти приготування з фото
      Джерело: 24 канал
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