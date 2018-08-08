Як приготувати плов: рецепти в мультиварці, на сковороді та в духовці

Ідеальний плов з ніжним м'ясом та розсипчастим рисом – гордість будь-якої господині. Ця страва прийшла до нас із східних кухонь, але напрочуд гармонійно вжилася в українській. Як приготувати смачний плов в мультиварці, на сковороді та в духовці – далі в матеріалі.

Секрет ідеального плову полягає в його інгредієнтах та спеціях. Ви можете обрати будь-який рецепт, але головні правила приготування залишаться незмінними.

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Корисні поради при приготуванні плову:

1. Головний інгредієнт плову не м'ясо, а рис. Найкраще обирати неочищений рис, але ви можете взяти звичайний довгозернистий. Останній рис містить багато крохмалю, через який він злипається. Тож перед приготуванням рис потрібно промити в холодній проточній воді разів 5-7, щоб вода була повністю прозора.

2. М'ясо: традиційно для плову використовують баранину, але ви з легкістю можете замінити її на свинину, курку, або навіть й гриби, якщо готуєте пісну страву. Головна особливість плову – м'ясо має бути нарізане на великі шматки.



Традиційні інгредієнти для плову: рис, м'ясо, цибуля, морква, часник та спеції

3. Традиційно з овочів використовують моркву та цибулю. Нарізайте їх також великими шматками.

4. Спеції оминати увагою не можна, адже це пів смаку вашої страви! Традиційно додають часник, стручок гострого червоного перцю, зіру, барбарис, мелений чорний або червоний перець. Можна додати чебрець, шафран або інші спеції на ваш смак.

5. Посуд – справжній плов готують в казані з товстими стінками. Але на домашній кухні з ним справлятись не дуже зручно, тому плов можна приготувати в мультиварці, на сковороді та навіть в духовці.

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Порада: у рецептах плову, представлених нижче, використовується свинина. Але ви можете замінити це м'ясо на баранину, курку, яловичину тощо.

Рецепт плову в мультиварці

Інгредієнти:

- 300 г свинини;

- 300 г рису;

- 1-2 моркви;

- 1 велика цибулина;

- 3 зубчики часнику

- олія;

- вода;

- сіль;

- спеції для плову.



Плов в мультиварці

Рецепт приготування плову в мультиварці:

1. Рис промийте у холодній воді. Свинину наріжте великими кубиками, моркву соломкою, цибулю півкільцями, а часник почистіть, але не ріжте.

2. В чашу мультиварки додайте олію для смаження, викладіть моркву та цибулю. Протушкуйте 3-4 хвилини, потім додайте м'ясо, сіль та спеції та смажте ще 5-7 хвилин. Використовуйте режим "Смаження".

3. Зверху викладіть рис та розрівняйте його лопаткою. Викладіть зверху зубчики часнику. Залийте водою, щоб вода покривала рис на 3-4 сантиметри. Готуйте 40-50 хвилин в режимі "Плов" або "Рис". Після закінчення готування, залиште плов під закритою кришкою ще на 20 хвилин. Після цього дістаньте часник та подавайте до столу, посипавши зеленню.

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Рецепт плову на сковорідці

Інгредієнти:

- свинина – 250 г;

- цибуля ріпчаста – 1 шт.;

- морква – 1 шт.;

- рис довгозернистий – 300 г;

- часник – 2-3 зубчики;

- спеції для плову;

- перець та сіль;

- кетчуп для шашлику – 2-3 ст. л (за бажанням);

- вода.



Плов на сковорідці

Рецепт приготування плову на сковорідці:

1. Рис добре промийте, м'ясо наріжте великими кубиками, моркву – соломкою, а цибулю – півкільцями.

2. На сковорідку додайте олію для смаження, викладіть моркву та цибулю та протушкуйте 3-4 хвилини. Викладіть зверху м'ясо та смажте 15 хвилин без кришки.

3. Посоліть та додайте улюблені спеції до плову. За бажанням можете додати кетчуп або томатну пасту, вони додадуть аромату та кольору страві.

4. Викладіть зверху рис та розмішайте. Викладіть зверху очищені зубчики часнику. Залийте водою та доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь до середнього та готуйте до готовності рису. За потребою, доливайте воду під час приготування.

5. Готуйте рис під кришкою 20-30 хвилин. Перед подачею вийміть часник та подавайте до столу.

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Рецепт плову в духовці

Плов в духовці виходить дуже ароматним та смачним. Для запікання ви можете використовувати будь-яку глибоку форму для запікання.

Інгредієнти:

- 400 г рису;

- 500 г свинини;

- 3 моркви;

- 2 цибулини;

- 1 головка часнику;

- олія;

- сіль та перець;

- спеції для плову.



Плов в духовці

Рецепт приготування плову в духовці:

1. Розігрійте духовку до 180 градусів. В цей час потрібно приготувати заправку. Якщо ви готуєте в казані, то можете ставити його на плиту. Якщо готуєте в форму для запікання, то для заправки використовуйте сковорідку.

2. Отже, цибулю ріжемо півкільцями, моркву соломкою. На сковорідку додайте трохи олії для смаженя, викладіть цибулю, а потім моркву.

3. М'ясо наріжте великими шматками та викладіть в сковорідку. Додайте спеції та сіль за смаком та смажте 5-10 хвилин, до рум'яної скоринки на м'ясі.

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4. Викладіть м'ясо з овочами в форму для запікання та ставте в духовку на 15 хвилин. Періодично помішуйте, щоб овочі не пригоріли.

5. Добре промийте рис. Часник почистіть та не розбирайте на зубчики.

6. Дістаньте деко, викладіть рис, часник покладіть зверху. Залийте водою, щоб вода покривала весь рис ще на 1-2 сантиметри. Ставте в духовку на 160 градусів та готуйте 30 хвилин. Якщо потрібно, доливайте воду під час готування. Після приготування вимкніть духовку та залиште там плов ще на 15-20 хвилин. Після цього вийміть з духовки, дістаньте часник та подавайте до столу.

Нехай смакує!