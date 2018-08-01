Як повернути струнку фігуру після пологів: дієвий лайфхак від Лілії Ребрик

Українська телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно вдруге стала мамою, із запалом повернулась до роботи. Зірка розповіла, які вправи допомагають їй мати струнку фігуру за 2 місяці після пологів.

Нещодавно мережа вибухнула коментарями щодо фігури Лілії Ребрик. Все тому, що зірка розмістила на своїй сторінці кадр із виписки з пологового будинку, де вона показала не найкращу свою форму. Сукня вільного крою, яку вбрала телеведуча, від вітру стала в кілька разів пишнішою, відтак образ Лілії Ребрик порівняли з наматрацником.

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Та критика користувачів мережі аж ніяк не вплинула на блог телезірки. Ба більше, Лілія Ребрик вирішила поділитись із читачами, як повернути свою струнку фігуру після пологів.

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 29 Лип 2018 р. о 2:55 PDT

За словами телеведучої, її фігура далека від ідеалу, тому вона намагається ретельно стежити за своєю вагою. Навіть з двома маленькими дітьми Лілія Ребрик знаходить час для невеликого фізичного навантаження та ділиться своїми лайфхаками молодої мами.

"Розказую: по-перше, мені ще є над чим працювати (я до себе дуже вимоглива). По-друге: найкращий тренажер – це ваша дитина! А по-третє, в зал я ще не ходжу, оскільки годую (немовля грудним молоком, – ред), а фізичні навантаження небажані в цей період. Тому вправа, яку я люблю понад усе і яку можна робити скрізь – це "планочка". Почніть стояти в ній хвилину, а потім збільшуйте час. І так по декілька підходів на день. Ця вправа дуже дієва!", – порадила Лілія Ребрик, додавши фото з невеликого тренування.

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 31 Лип 2018 р. о 11:06 PDT

Нагадаємо, що Лілія Ребрик вдруге народила дитину. Пологи відбулись 30 квітня в одній із клінік Києва. На прохання старшої доньки, новонароджену дівчинку назвали Поліною.