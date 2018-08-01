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Як повернути струнку фігуру після пологів: дієвий лайфхак від Лілії Ребрик

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Лілія Ребрик
Лілія Ребрик / Фото з вільних джерел

Українська телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно вдруге стала мамою, із запалом повернулась до роботи. Зірка розповіла, які вправи допомагають їй мати струнку фігуру за 2 місяці після пологів.

Нещодавно мережа вибухнула коментарями щодо фігури Лілії Ребрик. Все тому, що зірка розмістила на своїй сторінці кадр із виписки з пологового будинку, де вона показала не найкращу свою форму. Сукня вільного крою, яку вбрала телеведуча, від вітру стала в кілька разів пишнішою, відтак образ Лілії Ребрик порівняли з наматрацником. 

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Та критика користувачів мережі аж ніяк не вплинула на блог телезірки. Ба більше, Лілія Ребрик вирішила поділитись із читачами, як повернути свою струнку фігуру після пологів. 

 

За словами телеведучої, її фігура далека від ідеалу, тому вона намагається ретельно стежити за своєю вагою. Навіть з двома маленькими дітьми Лілія Ребрик знаходить час для невеликого фізичного навантаження та ділиться своїми лайфхаками молодої мами. 

"Розказую: по-перше, мені ще є над чим працювати (я до себе дуже вимоглива). По-друге: найкращий тренажер – це ваша дитина! А по-третє, в зал я ще не ходжу, оскільки годую (немовля грудним молоком, – ред), а фізичні навантаження небажані в цей період. Тому вправа, яку я люблю понад усе і яку можна робити скрізь – це "планочка". Почніть стояти в ній хвилину, а потім збільшуйте час. І так по декілька підходів на день. Ця вправа дуже дієва!", – порадила Лілія Ребрик, додавши фото з невеликого тренування. 

 

Нагадаємо, що Лілія Ребрик вдруге народила дитину. Пологи відбулись 30 квітня в одній із клінік Києва. На прохання старшої доньки, новонароджену дівчинку назвали Поліною.

Теги: Новини України LifeStyle Діти і неповнолітні Фітнес
Джерело: 24 Канал
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