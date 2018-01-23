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ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Як провладні сили черговий раз намагаються провести "реформи" у ДФС

19:31, сьогодні 82 Читать новость на русском

Україна зобов'язалася реформувати ДФС перед Міжнародним валютним фондом, але зараз, здається, провладні сили черговий раз намагаються під виглядом змін лише провести косметичний ремонт у Фіскальній службі.

Через це в останні тижні розгорілася справжня війна між Міністерством фінансів та самою Фіскальною службою. До протистояння вже втягнувся прем'єр-міністр Гройсман і депутати із комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики.

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Агент НАБУ у відставці Євген Шевченко багато років займається бізнесом, природно, має знайомства в різних державних органах. У 2017 році "король одеської контрабанди" Вадим Альперин запропонував йому величезні гроші за сприяння у вирішенні ділових питань.

450 мільйонів гривень було заарештовано за його корупційні схеми на митниці. Це були кошти його компанії. І він запропонував мільйон доларів, щоб вирішити це питання,
– зазначив Шевченко.

Альперин, звісно, не підозрював, що Євген "підпрацьовував" таємним агентом Національного антикорупційного бюро. Експерти кажуть, справа із хабаром у мільйон доларів – це лише крапля в морі, яка і приблизно не показує масштаби корупції в податковій сфері та на митниці.

"Обсяг контрабанки на рік складає 50-60 мільярдів гривень. Навар, який отримують чиновники, які працюють під дахом ДФС, це, за консервативними оцінками, 1,5 мільярдів доларів на рік", – заявив директор Центру вільної економіки Кахи Бендукідзе Володимир Федорин.

Юлія Марушевська згадує, за її посаду голови Одеської митниці свого часу кандидати платили по 5 мільйонів доларів, і вже за три місяці звільнялися, помноживши інвестиції в кілька разів. Те ж стосується і простих інспекторів.

Були черги на посади рядових інспекторів. Просто там людина займала чергу, щоб за хабар потрапити на посаду. Потім за рік вона могла собі збудувати квартиру, купити машину, і звільняла посаду для когось іншого,
– прокоментувала екс-голова Одеської митниці Юлія Марушевська.

Такі податково-митні князівства радо "прикривали" найвищі державні чиновники у часи "папєрєдніков". І так само болісно від них відмовлятися "проєвропейській владі".

В обмін на що депутати-опозиційники отримують великі статки – дивіться у сюжеті.

Автор: Леся Виговська
Теги: Новини України гроші Державна фіскальна служба НАБУ Верховна Рада МВФ
Джерело: 24 Канал
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