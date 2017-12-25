Як Росія планує відповісти на постачання США озброєння Україні: пояснення речника Путіна

У Кремлі доволі негативно поставилися до новини про те, що США офіційно постачатиме озброєння для української армії, в тому числі протитанкові ракетні комплекси "Джавелін". Однак жодних рішень з цього приводу ще не прийнято. Хоча обговорення були.

Про це під час спілкування з журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНІАН.

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Відповідаючи на запитання, чи має намір РФ відкрито поставляти озброєння на окупований Донбас, в зв'язку з рішенням США про поставки летального озброєння Україні, Пєсков заявив, що "жодних рішень з цього приводу не приймалося".

При цьому, за словами речника Путіна, практичні заходи у відповідь на поставки Україні зброї зі США у Росії обговорювалися.

"Безумовно, про це йшлося на вищому рівні – Москві не байдужа доля кількох мільйонів людей, які живуть в невизнаних республіках", – заявив Пєсков.

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Він традиційно нагадав, що Росія негативно ставиться до постачання зброї Україні.