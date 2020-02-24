Як СБУ мститься тим, хто позбавив їх нелегального заробітку: подробиці

Через дев'ять місяців після зміни влади в Україні реформи оголошено скрізь, де тільки можна. Десь вони відбуваються повільно, десь – швидко та ефективно, а десь довелося змінювати урядовців. Але є ціла, майже не публічна сфера життя українського суспільства, де реформи навіть не починалися. Запит на них був одним з головних викликів після відходу Петра Порошенка від влади.

Йдеться про Службу безпеки України – спецслужбу країни яка воює. СБУ покликана берегти національну безпеку та боротися зі шпигунами та державними зрадниками.

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Виглядає так, що СБУ продовжує займатися переслідуванням тих, хто перейшов їм дорогу в бажанні до незаконного збагачення. Днями наробив галасу пост колишнього директора департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності Міністерства економіки Дениса Гутенка.



Денис Гутенко

Ця людина більш відома загалу як останній керівник Державної фіскальної служби, метою якого є фактична ліквідація цього монстра з метою реформування.

Гутенко входив до команди реформаторів Айвараса Абромавичуса і Максима Нефьодова. Виявляється, СБУ продовжує переслідувати Гутенка за те, що він не злякався та пішов воювати зі всесильною спецслужбою, яка знайшла собі дуже вигідний спосіб рекету бізнесу.



Айварас Абромавичус, Максим Нефьодов / Колаж 24 каналу

Мова йде про накладення санкцій на бізнес, який протягом всіх років незалежності СБУ використовувала як спосіб викачати гроші з українських підприємців. На власний розсуд у Службі безпеки України вирішували щодо належності тієї чи іншої компанії до потенційно небезпечних та накладали на них санкції.

Фірми, на які поширювалися ці обмеження в зовнішньоекономічній діяльності, фактично мали обирати: або банкрутство, або поділитися грошима з СБУшниками, щоб їх виключили з санкційного списку.

Як пише сам Гутенко, основними вигодонабувачами існування цих санкцій завжди були певні люди в Міністерстві економіки, в СБУ і делеговані ними "рішали". Цитата: "Вони читали закон тільки у своїх особистих інтересах. Інтереси держави тут зовсім ні до чого".

Зазвичай Міністерство економіки вводить санкції за звичайним поданням департаменту боротьби з корупцією СБУ. Тобто, за простим листом. Фірму ставили на санкцію, а знімали тільки у випадку, якщо надходило таке ж звернення СБУ про те, що цих підприємців тепер можна знімати з санкцій. Ще одна цитата чиновника, який повстав проти цієї системи рекету: "Санкції – це ідеальний інструмент тиску. Навіть кримінальне провадження заводити не треба".

Я почав ставити запитання СБУ. Санкції накладалися абсолютно під надуманими приводами. Не пам'ятаю випадку, де б дійсно йшлося про захист інтересів держави,

– розповів Денис Гутенко на своїй фейсбук-сторінці.

Наприклад, виробника шкарпеток за те, що партнер їм не доплатив 15 тисяч доларів, тримали під санкціями роками. Інший випадок, відомий мені як колишньому депутату, взагалі спричинив міжнародний скандал. Він стосується блокування діяльності австрійської компанії "Матімекс", яка виробляє харчові добавки у м'ясні вироби.

Це сталося декілька років тому. За листом того самого департаменту "К" СБУ було накладено заборону митниці проводити оформлення вантажу австрійської компанії під приводом наявності в харчових добавках "наркотичних речовин".

Паралельно до компанії "Матімекс" прозвучала вимога: 100 тисяч доларів одноразового відкату та 3 тисячі доларів з кожної машини. Тобто, 12 тисяч доларів щомісячної "абонплати" СБУшникам за те, щоб вони не створювали перешкоди.Щоб зробити фірму більш зговірливою, СБУшники увірвалися з обшуками в офіс компанії "Матімекс". Рятувати її особисто приїздила посол Австрії, яку СБУ в хамській формі не допускали. Тож вона дві години простояла під офісом.

Ще один випадок стався зі мною як депутатом в лютому 2017 року, коли в кафе до мене підійшли люди зі словами: "Ми газотрейдери, продаємо автомобільний газ, нас "мочить" СБУ від імені Медведчука".

Як виявилося, СБУ порушила справу проти десятків фірм за фінансування тероризму, а енергетична митниця заблокувала розмитнення на підставі наявності отруйних сильнодійних речовин в цистернах, які зупинили на станціях по всій Україні.

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Щоб посилити тиск, Укрзалізниця отримала рознарядку від СБУ шукати в колісних парах вибухівку в усіх цистернах. Крім того, Степан Кубів як міністр економіки наклав на них економічні санкції. Тобто, цілу галузь повністю притиснули до землі в результаті змови на найвищому рівні.



Степан Кубів

Лише після того, як я, ще в статусі депутата, поставив запитання тодішньому прем'єру Володимиру Гройсману протягом години запитань до уряду, після того, як групою трейдерів ми сходили до першого віцепрем'єра Кубіва – тільки після цього санкції було знято.

Боротьба з тим, щоб позбавити СБУ права "наїжджати" на бізнес, тривала п'ять років. Саме стільки часу потрібно було, щоб скасувати 37 статтю закону про зовнішньоекономічну діяльність. Натомість старі санкції, які були накладені раніше, змогли скасувати тільки в лютому 2020 року.

І цей закон було змінено в 2019 році, але СБУ порушила справу проти Гутенка, який позбавив спецслужбу такої солодкої годівниці. Коли з'ясували, що це не є їхньою підслідністю, передали в МВС. Потім поліція разом із представниками СБУ проводила обшуки у чиновника вдома і в робочих кабінетах.

Однак, ця справа і досі відкрита, а СБУ продовжує тягати Гутенка на допити. Це все відбувається в час відкритої військової агресії Росії, коли, здавалося б, у СБУ не повинно залишатися ні часу, ні ресурсів на помсту тим чиновникам, які позбавили їх заробітку.

Під час виступу в Мюнхені на конференції з безпеки, президент Зеленський анонсував, що найближчим часом має відбутися перезапуск СБУ. Без цього жодні реформи ніколи не перекриють негативу від свавілля рекетирів у погонах.

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