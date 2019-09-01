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      Як Сталін виправдовував напад на Польщу: спогади свідка Другої світової війни

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      Росія, яка є спадкоємницею Радянського союзу, своєї вини в розв'язані Другої світової не бачить. Власне як і в конфлікті на Донбасі. Історію, про те, як Гітлер у змові зі Сталіним розв'язали війну, яка поділила історію на "до" і "після" розповіли кореспонденти 24 каналу.

      Нині Євгену Хоміку 91 рік, а коли розпочалася Друга Світова було лише 11 років. Вже багато років він живе у Луцьку, але його дитинство минуло на Холмщині – етнічних українських землях, які на той час входили до складу Польщі. Польською тоді була уся Східна частина Галичини і західна Волинь. Ці землі першими потрапили у пазурі до нацистів.

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      "Війна почалася для українців у 1939 році, бо це українські землі", – розповів свідок Другої Світової війни Євген Хомік.

      Свідок другої світової війни
      Свідок другої світової війни

      Пригадав, коли прийшли німці, то місцеві ставилися до них неоднозначно. Хтось боявся, а хтось, навпаки, сприймав, як визволителів від польської окупації. Німецька адміністрація дозволила відкрити українські школи і навіть продовжувати навчання у вишах Німеччини.

      При Польщі, то ми знали що робилося. Там валили церкви, ганяли. Жорстокість прийшла вже пізніше, а спочатку наче всі свої прийшли, 
      – пригадав свідок Другої Світової війни Євген Хомік.

      Євген Хомік
      Євген Хомік

      "Совети" по суті були союзниками нацистів: за тиждень до початку війни Німеччина і Радянський союз підписали пакт Молотова-Ріббентропа. Окрім пакту про ненапад, Гітлер і Сталін таємним протоколом узгодили поділ Польщі

      Гітлер і Сталін без сумніву розв’язали війну удвох. На них однакова вина лежить. Бо це були два тоталітарні режими. Західні українські землі стали об’єктом зацікавлень як Німеччини, так і СРСР. Відтак, ми можемо говорити, що для України друга світова розпочалася у вересні 1939 року,
      – пояснив професор Львівського національного університету Віктор Голубко.

      Одразу після вторгнення німців у Польщу війну їй оголосила Британія і Франція. Натомість Радянський Союз проводив таємну мобілізацію, аби допомогти нацистам завершити окупацію Польщі. 17 вересня Радянська армія ввійшла у Західну Україну та Білорусь.

      Сталін виправдовував вторгнення захистом місцевого населення. Знищення другої Речі Посполитої відсвяткували гучно. 22 вересня у Бресті відбувся спільний парад. Ось на цьому відео видно, як Гайнц Ґудеріан та Сємьон Крівошеін спільно вітають проходження німецької та радянської військової техніки.

      Йосип Сталін
      Йосип Сталін

      Так Західна Україна стала радянською. Місцеві зустрічали "совети" хлібом-сіллю, бо тішилися, що об'єднаються нарешті з великою Україною. Проте, так звані визволителі, дуже швидко перетворилися на катів. Західну Україну чекали репресії, розстріли, депортація.

      "Совети" наче змагалися у жорстокості з фашистами, які упродовж 1939-1941 роках захопити більшу частину континентальної Європи. В той час поки Німеччина топила Європі у крові, Сталін окупував Румунію, Прибалтику, Фінляндію, бо певен був що його друг Гітлер дотримається обіцянок.

      Адольф Гітлер
      Адольф Гітлер

      Проте 22 червня у 1941 році нацисти скинули на Київ бомби. Саме цю дату в Радянському Союзі офіційно вважали початком війни. Про 1 вересня 1939 воліли не згадувати. Адже вона доводить, що Радянський союз допоміг Гітлеру розв'язати найбільшу бойню в історії людства.

      "Втрати України у другій світовій сягають від 8 до 10 мільйонів. Якщо ми говоримо про демографічні втрати, а сюди входять і ті, хто загинув під час боїв, і ті, хто померли в евакуації, і ті, хто не народилися, але мали народитися, якби не було війни, то для України ця цифра – 13,5 мільйонів", – розповів фахівець Національного музею історії України у Другій світовій війні Олександр Очеретяний.

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      Найбільше втрат було серед мирного населення. Нацисти спалили понад 700 українських міст і селищ та понад 28 тисяч сіл. Ще 2 мільйони 400 тисяч українців вивезли на примусові роботи до Німеччини.

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      сьогодні
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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України СРСР Новини Києва Історія Новини Польщі Європа Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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