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СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Як технологія тонування від Continental "в один клік" економить пальне і підвищує безпеку

Автотехнології 92 Читать новость на русском

Тоновані вікна автомобіля - це не лише ефектно, а й практично: вони таки захищають водіїв від літньої спеки. Але й тут існують певні обмеження, продиктовані законами та здоровим глуздом. Автоматичне тонування скла одним лише натисканням на кнопку – технологія, яка виглядає наче мрія для автомобіліста. Тим не менше, вона уже існує на ринку.

Більше – дивіться у програмі.

Теги: Автотехнології
Джерело: 24 канал
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