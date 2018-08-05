Як технологія тонування від Continental "в один клік" економить пальне і підвищує безпеку
Тоновані вікна автомобіля - це не лише ефектно, а й практично: вони таки захищають водіїв від літньої спеки. Але й тут існують певні обмеження, продиктовані законами та здоровим глуздом. Автоматичне тонування скла одним лише натисканням на кнопку – технологія, яка виглядає наче мрія для автомобіліста. Тим не менше, вона уже існує на ринку.
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Джерело: 24 канал
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