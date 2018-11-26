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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Як Труханов обдурив депутатів та спустошив міський бюджет? Відповіді – у "Справі детектива"

      421 Читать новость на русском
      Детектив НАБУ Сергій
      Детектив НАБУ Сергій / 24 канал

      Дивіться програму "Справа детектива" на 24 каналі о 22:30. Гість випуску — детектив Національного антикорупційного бюро Сергій, який відповідатиме на гострі та незручні питання.

      "Справа детектива" – безпрецедентний проект на українському телебаченні.

      Читайте також: Хто наживається на війні в Україні, або Як Міноборони закупили своє ж старе обладнання

      Вперше глядач із першоджерел дізнається те, що завжди було за закритими дверима. Зокрема, як мер Одеси Геннадій Труханов під гаслами економії європейських стандартів спустошив міський бюджет на 180 мільйонів гривень, брехав депутатам та місяцями переховувався від слідства у відпустках та відрядженнях.

      Як детективи НАБУ розслідували та довели до суду справу одіозного мера Одеси – дивіться анонс програми:

       

      Теги: Новини України НАБУ Геннадій Труханов Корупція Новини Одеси Розслідування
      Джерело: 24 Канал
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