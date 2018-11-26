Як Труханов обдурив депутатів та спустошив міський бюджет? Відповіді – у "Справі детектива"

Дивіться програму "Справа детектива" на 24 каналі о 22:30. Гість випуску — детектив Національного антикорупційного бюро Сергій, який відповідатиме на гострі та незручні питання.

"Справа детектива" – безпрецедентний проект на українському телебаченні.

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Вперше глядач із першоджерел дізнається те, що завжди було за закритими дверима. Зокрема, як мер Одеси Геннадій Труханов під гаслами економії європейських стандартів спустошив міський бюджет на 180 мільйонів гривень, брехав депутатам та місяцями переховувався від слідства у відпустках та відрядженнях.

Як детективи НАБУ розслідували та довели до суду справу одіозного мера Одеси – дивіться анонс програми: