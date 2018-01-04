Як цивільні та військові медики працюють у тандемі, рятуючи поранених на передовій

Жителів Новолуганського Валентину Єфимівну та Сергія Федоровича поранило 18 грудня. Тоді терористи цинічно обстріляли селище "Градами". Будинок розтрощило вщент, а пенсіонери вижили тільки якимось дивом.

Допомагали їм як цивільні, так і військові медики. У прифронтових лікарнях вони працюють у тандемі.

Військові лікарі переважно надають допомогу людям, які отримали бойову травму у зв'язку з тим, що, скажімо так, медики, хірурги – всі вчаться в академіях, університетах саме на бойову травму,

– розповів лікар ЗСУ Дмитро.

Поранених із зони конфлікту евакуйовують у декілька етапів. Бронемашина МТЛБ, яку бійці ніжно називають "Мотолига", стає незамінною у подібних ситуаціях, адже ця техніка може пройти всюди.

Хай на передовій зараз відносне затишшя, умов перемир'я дотримується лише Україна.

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Бійці вже готуються до Різдва. Як і на Новий Рік, планують скромний святковий стіл. І за святковим столом бажатимуть одного – наступне Різдво відсвяткувати вдома і з перемогою.