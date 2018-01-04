Як цивільні та військові медики працюють у тандемі, рятуючи поранених на передовій
Жителів Новолуганського Валентину Єфимівну та Сергія Федоровича поранило 18 грудня. Тоді терористи цинічно обстріляли селище "Градами". Будинок розтрощило вщент, а пенсіонери вижили тільки якимось дивом.
Допомагали їм як цивільні, так і військові медики. У прифронтових лікарнях вони працюють у тандемі.
Військові лікарі переважно надають допомогу людям, які отримали бойову травму у зв'язку з тим, що, скажімо так, медики, хірурги – всі вчаться в академіях, університетах саме на бойову травму,
– розповів лікар ЗСУ Дмитро.
Поранених із зони конфлікту евакуйовують у декілька етапів. Бронемашина МТЛБ, яку бійці ніжно називають "Мотолига", стає незамінною у подібних ситуаціях, адже ця техніка може пройти всюди.
Хай на передовій зараз відносне затишшя, умов перемир'я дотримується лише Україна.
Читайте також: Опубліковано фото українського розвідника, який загинув у зоні АТО
Бійці вже готуються до Різдва. Як і на Новий Рік, планують скромний святковий стіл. І за святковим столом бажатимуть одного – наступне Різдво відсвяткувати вдома і з перемогою.