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Як українець потрапив у легендарну баскетбольну команду США

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Святослав Михайлюк з Черкас нещодавно дебютував у легендарній команді Лос-Аджелес "Лейкерс", але за 4 роки у Штатах вже встиг здобути армію шанувальників. Чому? Тут просто без коментарів: трьох-очкові, проти яких не допоможе жоден захист, а для вирішального очка йому вистачає і кілька секунд.

Йому 21, і перед кожною грою він з’їдає рівно 5 полуниць. Святослав Михайлюк майже не проявляє емоцій на майданчику, але витирає сльози, коли розповідає про батька Юрія. У рідних Черкасах той двічі на день привозив сина на баскетбольні тренування протягом восьми років.

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Михайлюк міг би заробляти мільйони ще у підлітковому віці. У 15 його вносили до топ-40 найперспективніших баскетболістів Європи, у 16 років – на Чемпіонаті Європи був другим за кількістю набраних очок, а щойно йому виповнилося 17 дебютував в українській збірній на Чемпіонаті світу у статусі наймолодшого учасника за всю історію змагань.

Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк

Ось тут його вже добре розгледіли і почали пропонувати контракти до іспанської "Барселони" чи "Реала". Втім, хлопець мав значно амбітніші плани, у яких гроші займали далеко не пріорітетне місце. Він хотів на крок наблизитись до НБА і одразу 4 американські університети запропонували йому стипендію на навчання. Він обрав той, що видає найбільше зірок на університетських драфтах – Канзас.

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Здавалось би з англійською не повинно бути проблем. Батьки – професор історії та вчителька біології, віддали сина у школу з поглибленим вивченням англійської. От тільки той сленг, яким усі розмовляли у команді не мав нічого спільного з тим, що він вивчав кілька років. Зате після 4 років ті, хто не знають його біографії, переконані, що Святослав народився у Штатах – акценту немає взагалі.

Михайлюк поки що не відзначається стабільністю, але його переваги очевидні: він може закрити одразу кілька позицій – від розігруючого до форварда, вміє віддати чудовий пас. До того ж у нього хороший ріст – 2 метри 3 сантиметри – суперники часто просто не в силі його зупинити. Здібності українця вже гідно оцінив король сучасного баскетболу Леброн Джеймс, який, до речі, як і Михайлюк цього літа став новачком "Лейкерс".

Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк

Йому ще рано пророкувати гучну кар’єру. У НБА є давній забобон, що гравці після драфту, які добре грають влітку, дуже часто губляться в основному сезоні, який стартує у жовтні. Тим не менше у Свята вірить не лише вся Україна, але й керівництво "Лейкерс".

Зокрема, президент клуба легендарний Меджик Джонсон відзначив, що лос-анджелесці дуже потребували гравця з таким високим баскетбольним IQ. Сторони підписали контракт на 3 роки. А це свідчення того, що на українця у команді всерйоз розраховують. Адже далеко не кожен новачок отримує такі аванси у найсильнішій баскетбольній лізі світу.

Теги: Новини спорту Новини США Зроблено в Україні Новини Черкас Баскетбол
Джерело: 24 канал
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