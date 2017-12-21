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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ СТАНІСЛАВ ЄЖОВ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як українська влада закрила очі на права кримчан і позбавила їх громадянства

08:35, сьогодні 243 Читать новость на русском

ГПУ закрила кримінальне провадження проти колишнього глави Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького. З початку його підозрювали у сприянні сепаратистам, оскільки саме під час роботи Шишацького бойовики навесні 2014 року легко захопили будівлю Донецької облдержадміністрації.

Втім прокуратура більше не вважає його причетним до сприяння заколотникам. До слова, сам Шишацький тривалий час був правою рукою олігарха Рината Ахметова, до якого ні в ГПУ, ні в СБУ теж питань сьогодні немає. Навіть попри те, що підприємства Ахметова співпрацюють з сепаратистами та окупантами. І не тільки на Донбасі, а й в анексованому Криму.

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Микола Хавхун – колишній фермер і яхтсмен із Євпаторії. Він мав в анексованому Криму півтори сотні гектарів землі під овочами та молодим виноградником, а вільні гроші витрачав на захоплення морем і човнами. Тепер його яхта стоїть у Києві, у яхтклубі на Жуковому острові. Тут для Миколи знайшлася робота інженера.

Результат моєї роботи за 20 років обнулився. Карета перетворилася на гарбуз. 26 грудня 2014 року я виїхав. А човен залишився, його підняли на кільблоки. Я принципово не став переходити на російський прапор, тому човен на воду не сходив,
– зазначив Хавхун.

Термін, відведений окупаційною владою Криму на переоформлення українських документів та дозволів, спливав. Врятувати яхту було справою принципу, але за українським законом, це зробити майже неможливо.

"Наша держава нам принесла такий неприємний подарунок у вигляді закону про вільну економічну зону, по якому всі кримчани стали нерезидентами цієї країни. У нас були заблоковані рахунки. І все наше майно заборонено було вивозити або потрібно було проходити процедуру розмитнення", – згадує Микола.

Перевести яхту суходолом за таких умов було неможливим. І Микола вирішив іти морем вздовж Тарханкуту до острова Джарилгач, а далі – на Скадовськ і Дніпром до Києва.

У 2014 році, коли приймався закон про тимчасово окуповані території Криму і Севастополя, розмір про економічні зносини з нього вилучили, щоб уряд розробив якісний проект. Але замість урядового – з'явився проект нардепів Ляпіної та Терьохіна, який захищав інтереси великого капіталу і дискримінував права звичайних громадян.

Чому в Україні раптом забули внести економічну частину з закону про окуповані території і який результат цього – дивіться у журналістському розслідуванні "Слідство.Інфо".

Теги: Новини України СБУ Новини політики Законопроект Слідство.Інфо Новини Криму Анексія Криму Розслідування Законодавство
Джерело: 24 Канал
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