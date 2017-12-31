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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як веселилися і чим дивували українські політики у 2017: курйози

10:58, сьогодні 241 Читать новость на русском

Гроші, бійки, наркотики й зірки усім на посміховисько. Українська політика у 2017 році часто нагадувала суцільний театр. На спектаклі перетворювалися гучні затримання, гламурними вечірками закінчувались антикорупційні скандали.

Народні обранці "веселили" стомлений від очікування справжніх змін народ як могли.

"Прорив" року – Михайло Саакашвілі

2017-й видався як ніколи багатим на політичне безглуздя. Ледь не кожен топ-посадовець став героєм гучної історії. Ніхто не залишився осторонь політичної гулянки. Заради великої політики – проривали кордони.


"Прорив" Саакашвілі

Втім, премія ця – колективна. Дехто з депутатів навіть вибігав з території України аби здійснити цей прорив разом з запальним грузинським президентом.

Вечірка року – Юрій Луценко

А як же ж сюди не прориватися, якщо тут гуляють такі вечірки!

Наче голлівудські зірки, вони ховаються від камер за тонованими вікнами дорогих автівок. Депутати Блоку Петра Порошенка з'їжджаються на закритий корпоратив. Так народні обранці гучно відкривають політичний сезон у державній резиденції Залісся, де ще недавно полюбляв святкувати ювілеї і полювати президент-утікач Янукович. Тепер тут знову - музика, вино, горілка, бутерброди.

Читайте також: Як Україна боролась з корупцією у 2017 році: найгучніші справи

Гламурно! Але номінацію "вечірка року" у БПП все ж вириває Генпрокурор. Юрій Луценко гуляє весілля сина. Серед запрошених – депутати БПП, Народного фронту, Порошенко, Аваков, Гройсман.

Весілля сина Луценка
Весілля сина Луценка

Обслуговування класу люкс і вище. Гостей підвозять на службових авто управління Держохорони, а самі держохоронці – стережуть спокій гостей і дають на горіхи журналістам програми Схеми, за те що ті – фільмують гулянку.

"Прочухан року" – Володимир Парасюк

Так само нападають на журналістів і на корпоративі БПП. Однак куди державним охоронцям до головного бійця року. В цій номінації вкотре перемагає людина, яка не боїться бити депутатів – Володимир Парасюк. Перед його бійцівськими прийомами не встояв цілий натовп правоохоронців, що намагався "розблокувати" Донбас.

Кінець кінцем Парасюк кидає виклик самому босу президентської охорони – Валерію Гелетею.

Гелетей і Парасюк під Радою
Гелетей і Парасюк під Радою

Жорстокий бій закінчується нічиєю. Від втрати мармурових зубів Гелетея рятують багаторічний міліцейський досвід та тілоохоронці.

Про інші нагороди українським політикам – дивіться у сюжеті.

Автор: Едуард Крижанівський
Теги: Новини України Курйозні новини Новини політики Міхеїл Саакашвілі Володимир Парасюк
Джерело: 24 Канал
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