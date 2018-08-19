Як відбирають співробітників у рекламне агентство PlayStation: метод вас здивує

Усюдисуща гра Fortnite поступово проникає у всі сфери життя, навіть туди, де їй, здавалося б, взагалі не місце – на зразок працевлаштування. Червоний диплом, золоті медалі та вражаючий рекомендаційний лист можна сміливо відправляти в смітник, якщо вам захотілося пройти стажування в одному з паризьких рекламних агентств.

Про це повідомляє PCGamesN.

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Стресові інтерв'ю чимось схожі на жанр Battle Royale: обійти всіх суперників, стати кращим і отримати приз у вигляді заповітної посади. Кандидатам часто доводиться стикатися не тільки з ретельною оцінкою їх навичок, а й з суворою перевіркою їх психологічної стійкості. Для цього рекрутери вдаються до божевільних практик: задають провокаційні питання, влаштовують нестерпні умови для співбесіди або зовсім намагаються принизити потенційних колег. Втім, команда Dare.Win знайшла більш гуманний спосіб перевірити витримку кандидатів на посаду.



Постер гри Fortnite

Всім бажаючим потрапити на стажування в рекламне агентство пропонують поєднати співбесіду з грою в Fortnite. Кандидатам випадає шанс схрестити геймпади з представниками компанії, а HR-фахівці організації протягом години задаватимуть співрозмовникам питання, які стосуються досвіду роботи, захоплень і їх життя. Рівень навичок в "Королівській битві" не так важливий, як безпосередньо поведінка геймера під час матчу. Співробітники відділу кадрів вважають, що вчинки і реакції в шутері багато говорять про людину.

Цікаво, що бої будуть проходити не на звичному для більшості РС, який багато геймерів вважають оптимальним для шутерів, а на PS4. Це, можна сказати, завуальована реклама консолі: Dare.Win займається просуванням PlayStation, ось і вирішив зайвий раз нагадати про свого партнера.

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