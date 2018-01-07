Як відкрити бізнес у "ДНР": блогер здивував курйозними умовами

Щоб відкрити бізнес на окупованій території Донеччини, "податкові ДНР" вимагають у місцевих жителів принести 1 прапор "республіки" або 2 портрета ватажка терористів Олександра Захарченка.

Про це у своєму блозі на сайті видання "Обозреватель" написав Фашик Донецький.

"Сперечалися ми з другом про легкість відкриття бізнесу в "ДНР"... Друг поперся в "податкову" поговорити. За легендою, людина хотіла відкрити піцерію. Скажу чесно: до цифр у "податковій" не договорила людина. Розмова не пішла", – мовиться у повідомленні.

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Далі автор блогу опублікував діалог між людиною, охочою відкрити свій бізнес і працівником "податкової":

"- Дівчино, я піцерію хочу відкрити в Донецьку. Які мені документи потрібні?

- Вам потрібен прапор або два портрета. Все інше потім.

- Дівчино, я вас зрозумів. Але навіщо мені два портрета Захарченка? Інакше я піцерію не відкрию?

- Відкриєте. Але заплатите штраф".

Зазначається, що штраф становить 5 тисяч рублів. При цьому прапор "ДНР" також коштує 5 тисяч рублів, а вартість одного портрета Захарченка становить 2 тисячі 500 рублів.

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"Мораль: пропоную "ДНРівцям" ввести нові валютні значення: портрет і прапор. Дивіться, як усе круто виходить: у пенсіонера-"ДНРівця" пенсія буде трохи більше половини прапора або трохи більше одного портрета. 100 тисяч рублів = 20 прапорів або 40 портретів Захарченка", – підрахував блогер.