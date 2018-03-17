Як виглядає місто на Крайній Півночі Росії, де сидить Сенцов: ексклюзивне відео

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова тримають на крайній півночі у місті Лабитнангі за Північним полярним колом. Там 200 морозних днів на рік, сніг аж до літа, північний колорит і олені.

Також у випуску: Кримські татари за Росію: навіщо Кремлю фейк про лояльних татар на окупованому півострові. Чому українські військові не чинили опір анексії Криму. Ведучий: журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.