Як виглядає місто на Крайній Півночі Росії, де сидить Сенцов: ексклюзивне відео
Крим.Реалії 18:03, сьогодні 1338 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова тримають на крайній півночі у місті Лабитнангі за Північним полярним колом. Там 200 морозних днів на рік, сніг аж до літа, північний колорит і олені.
Також у випуску:
Кримські татари за Росію: навіщо Кремлю фейк про лояльних татар на окупованому півострові.
Чому українські військові не чинили опір анексії Криму.
Ведучий:
журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі