Як військові тренувалися з інструкторами НАТО: фото та відео

Бійці 95 десантно-штурмової бригади брали штурмом населений пункт, який начебто окупований терористами. Усе це в рамках військових навчань на Яворівському полігоні за стандартами НАТО.

Справжній населений пункт із будівлями та навіть церквою зайнятий сепаратистами. Його штурмують десантники 95 десантно-штурмової бригади. Спочатку розвідка безпілотником і відволікаючі маневри під димовою завісою.

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У ролі бойовиків, які зайняли оборону, спеціальний підрозділ OPFOR. Його створили для перевірки боєздатності українського війська.

Була поставлена задача поставити секрети, як можливий варіант того, що нападуть на нас з тилу. Що власне і трапилося в ході бою. Ми взяли в полон командира роти і бронетранспортер. Також провели напад на командира бригади,

– пояснив боєць розвідвзводу підрозділу OPFOR Літун.



Український боєць Літун

На підмогу бійцям 95 бригади прилітають гелікоптери із десантом. Це вирішує долю бою на користь штурмовиків. Натівські інструктори оцінили дії батальйонно-тактичної групи 95 бригади на відмінно.

"Те в чому ми їм допомагаємо це процес планування, використання квадрокоптерів, вертольотів і особливо артилерії. Щоб бійці могли це правильно і ефективно використовувати, а також застосовувати усе одночасно", – розповів американський інструктор Натан Барлоу.



Натан Барлоу

95 десантно-штурмова бригада – одна із найбоєздатніших бригад у Збройних силах України. Саме її бійці у 2014 році здійснили рекордний майже 500 кілометровий рейд, 200 з яких припали на територію противника із боями.

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