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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Як військові тренувалися з інструкторами НАТО: фото та відео

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      Бійці 95 десантно-штурмової бригади брали штурмом населений пункт, який начебто окупований терористами. Усе це в рамках військових навчань на Яворівському полігоні за стандартами НАТО.

      Справжній населений пункт із будівлями та навіть церквою зайнятий сепаратистами. Його штурмують десантники 95 десантно-штурмової бригади. Спочатку розвідка безпілотником і відволікаючі маневри під димовою завісою.

      Читайте також: Україна і НАТО: чому ЗСУ досі впровадили лише 196 із понад тисячі стандартів Альянсу

      У ролі бойовиків, які зайняли оборону, спеціальний підрозділ OPFOR. Його створили для перевірки боєздатності українського війська.

      Була поставлена задача поставити секрети, як можливий варіант того, що нападуть на нас з тилу. Що власне і трапилося в ході бою. Ми взяли в полон командира роти і бронетранспортер. Також провели напад на командира бригади,
      – пояснив боєць розвідвзводу підрозділу OPFOR Літун.

      Український боєць
      Український боєць Літун

      На підмогу бійцям 95 бригади прилітають гелікоптери із десантом. Це вирішує долю бою на користь штурмовиків. Натівські інструктори оцінили дії батальйонно-тактичної групи 95 бригади на відмінно.

      "Те в чому ми їм допомагаємо це процес планування, використання квадрокоптерів, вертольотів і особливо артилерії. Щоб бійці могли це правильно і ефективно використовувати, а також застосовувати усе одночасно", – розповів американський інструктор Натан Барлоу.

      американський інструктор
      Натан Барлоу

      95 десантно-штурмова бригада – одна із найбоєздатніших бригад у Збройних силах України. Саме її бійці у 2014 році здійснили рекордний майже 500 кілометровий рейд, 200 з яких припали на територію противника із боями.

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      Теги: Новини України НАТО Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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