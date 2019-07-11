Україна і НАТО: чому ЗСУ досі впровадили лише 196 із понад тисячі стандартів Альянсу

Про мету перейти на стандарти НАТО Україна оголосила в 2015 році. Її прописали в усіх стратегічних оборонних документах, а кінцевою датою впровадження стандартів обрали 2020 рік. Однак зараз цю дату пересунули на 2024 рік, а досягнення мети оцінюють вже не так оптимістично. І цьому є низка причин.

Завдання впровадження стандартів НАТО стояли перед Україною ще у 1997 році – після підписання Хартії про особливе партнерство. Станом на 2019 рік завдання не виконане, пише "Європейська правда".

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Хоча міністр оборони Степан Полторак стверджував, що Україна запровадила стандарти НАТО на 90%, екс-голова місії України при НАТО Вадим Пристайко називав значно менші цифри – приблизно 200 із повного переліку у 1300 стандартів.

Навіщо Україні стандарти НАТО?

Політика стандартизації НАТО не відкриває дверей до членства в організації, однак понад 70 країн світу виявили інтерес до цієї політики. Мета запровадження стандартів НАТО – максимальна сумісність Збройних сил України зі збройними силами держав-членів Альянсу. Унаслідок цього мав би помітно підвищитися рівень обороноздатності країни.

Хто стежить за дотриманням стандартів НАТО?

Впровадження стандартів НАТО в Україні спостерігає та підтримує Трастовий фонд НАТО з реформування систем логістики і стандартизації Збройних сил України. Впроваджують стандарти за допомогою Річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО, Дорожньої карти Україна – НАТО з оборонно-технічного співробітництва.

Скільки всього існує стандартів Альянсу?

У базі даних стандартів НАТО – приблизно 1200 угод і рекомендацій стандартизації. Що три роки стандарти НАТО переглядають – якісь додають, інші втрачають чинність.

Скільки з них повинна впровадити Україна?

Які саме стандарти збирається приймати Україна – зазначено у Пакеті Цілей партнерства. Цілі партнерства визначають що два роки спільно НАТО і країна-партнер. У травні 2018 року Україна і НАТО затвердили на 2018-2020 роки завдання опрацювати 219 стандартів. Саме опрацювати – тобто, лише згодом буде мовитися про ухвалення рішення щодо доцільності їхнього впровадження.

А скільки стандартів НАТО вже впроваджені в Україні?

Реєстр того, скільки саме стандартів НАТО розглядають або планують впровадити – в Україні не ведуть. Однак точно можна сказати, скільки стандартів уже впроваджено. Україна впровадила 196 стандартів. І це більше, ніж, наприклад, Чорногорія (там 99 впроваджених), яка стала членом НАТО у 2017 році.

Типові приклади стандартів НАТО

Стандарти НАТО, серед іншого, передбачають:

– зміну ваги бронежилетів та розподілу амуніції для бійців,

– запровадження єдиного з НАТО військового словника,

– прийняття натівського стандарту картографічних символів,

– єдина з НАТО кодифікація озброєнь (так українські підприємства зможуть брати участь у тендерах для країн-членів НАТО),

Але, скажімо, стандарт якості питної води для військовослужбовців в Україні – кращий. А стандарти, що стосуються ядерної зброї – не стосуються України.

Що заважає прискоренню процесу?

Загальна політизація проблематики переходу ЗСУ на стандарти НАТО. Як приклад – заяви політиків про "повний перехід на стандарти НАТО": це технічно неможливо, а отже – піар, а не розмова про серйозні партнерські зобов'язання.

Відсутність чіткого та прозорого механізму моніторингу опрацювання та впровадження стандартів НАТО.

Відсутність правил постановки реалістичних та досяжних цілей на коротку та середню перспективу.

Відсутність належного рівня володіння англійською мовою серед військових, які безпосередньо займаються впровадженням стандартів НАТО.

Відсутність публічного висвітлення процесу впровадження стандартів НАТО, адже непрозорість унеможливлює якісний моніторинг.

Відсутність грамотного фінансування: Трастовий фонд НАТО з реформування систем логістики і стандартизації ЗСУ станом на кінець 2018 року був профінансований усього на 34%, тоді як інші Трастові фондів профінансували повністю.



Скільки українців підтримують вступ України до НАТО / Інфографіка 24 каналу