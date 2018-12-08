Як визначити, що у вас недостатньо магнію в організмі

Магній – надзвичайно важливий елемент в організмі людини, він бере участь у забезпечені енергії кожної клітини, тому його недостатня кількість негативно впливає на усі процеси в тілі.

Про це в ексклюзивному коментарі Здоров'я 24 повідомив доцент кафедри анестезіології та реаніматології Буковинського державного медичного університету Акентьєв Сергій Олександрович.

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Магній сприятливо впливає при порушенні ритму серця, при ішемічній хворобі серця, в тому числі при інфаркті міокарду, покращуючи кисневе забезпечення міокарда. Одночасно, магній проявляє судиннорозширювальну дію і сприяє зниженню артеріального тиску.



Продукти з високим вмістом магнію

Магній є антистресовим мікроелементом, має нормалізуючий вплив, особливо в поєднанні з вітаміном В6, при нервовому навантаженні, депресіях і неврозах. При цукровому діабеті магній попереджує судинні ускладнення і в поєднанні з цинком, хромом, селеном покращує функцію підшлункової залози. При захворюваннях органів дихання сприяє розширенню бронхів і знімає бронхоспазм.

Лікар Акентьєв Сергій Олександрович “ Магній є антистресовим мікроелементом, має нормалізуючий вплив, особливо в поєднанні з вітаміном В6, при нервовому навантаженні, депресіях і неврозах. При цукровому діабеті магній попереджує судинні ускладнення і в поєднанні з цинком, хромом, селеном покращує функцію підшлункової залози. При захворюваннях органів дихання сприяє розширенню бронхів і знімає бронхоспазм ”.

Магній має позитивний вплив на стан репродуктивної системи. У вагітних жінок магній попереджує недостатність розвитку плоду (разом з фолієвою і пантотеновою кислотами), розвиток гестозів, передчасні пологи та викидні.

Добова потреба у магнію для дорослих складає 280-400 мг (приблизно 4-5 мг/кг маси тіла). Діти потребують більшу кількість, ніж дорослі, оскільки їх організм постійно в рості – 6 мг/кг маси тіла. Дітлахам до 3-х років – 50-150 мг, 4-6 років – 200 мг, 7-10 років – 250 мг, 11-17 років – 300 мг.

Рекомендовані медиками норми добової потреби в магнію: для чоловіків 410 мг, для жінок 310 мг.

В організмі може траплятися стан, коли збільшується кількість магнію (більше 25 гр). Це може бути викликано при тривалому вживанні препаратів магнію, особливо при порушенні функцій нирок.

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Наслідком надлишку магнію є сповільнення серцевого ритму, втомлюваність, гіпотонія, приливи крові, сухість у роті, м'язова слабкість, спрага, блювання, діарея, болі в черевній порожнині, порушення роботи нирок.



Чому виникає дефіцит магнію

Дефіцит магнію в організмі виникає при надмірному споживанні рафінованої їжі, яка готується в системі фаст-фуду. Зменшення магнію в організмі можуть викликати: кава, чай, кола, газовані солодкі напої, шоколад. Надмірне споживання цукру призводить до посиленого виведення із сечею магнію. Крім того, дефіцит магнію виникає при збільшенні потреби в ньому.

Лікар Акентьєв Сергій Олександрович “Це трапляється при фізичному і розумовому навантаженні, стресі, психоемоційному напруженні. Іншими причинами дефіциту магнію є порушення його всмоктування (проноси, закрепи), захворювання шлунково-кишкового тракту, зловживання послаблюючих. Підвищене виведення магнію через нирки спонукають діабет, сечогінні засоби, алкоголь. А ще застосування ліків: протизаплідні, естрогени, бета-блокатори, інгібітори АПФ, серцеві глікозиди, протитуберкульозні, антибіотики, цитостатики".

Тест на вміст магнію в організмі

(по М.Хамм, А.Россмайер, 1996 р.)

Необхідно відповісти на кожне питання "так" або "ні".

1. Чи часто у вас бувають судоми (зокрема, нічні судоми ікроножних м'язів?

2. Чи страждаєте ви болями в серці, частим серцебиттям і серцевою аритмією?

3. Чи часто ви відчуваєте оніміння, наприклад в руках?

4. Чи часто вам загрожують стресові ситуації?

5. Чи регулярно ви вживаєте алкогольні напої?

6. Чи вживаєте в сечогінні препарати?

7. Чи багато ви займаєтеся спортом?

8. Чи надаєте ви перевагу білому хлібу та виробам з білої муки на противагу з муки грубого помолу?

9. Чи рідко ви їсте салат і зелені овочі?

10. Під час приготування картоплі і овочів чи застосовуєте ви водну обробку і варите їх у великій кількості води?

11. При покупці мінеральної води чи звертаєте ви увагу на вміст в ній магнію?

У разі, коли на більшість питань ви відповіли "ні", то ваш організм в достатній кількості забезпечений магнієм.

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