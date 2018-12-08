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      Як визначити, що у вас недостатньо магнію в організмі

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      Як визначити брак магнію в організмі
      Як визначити брак магнію в організмі / jazdorov.com.ua

      Магній – надзвичайно важливий елемент в організмі людини, він бере участь у забезпечені енергії кожної клітини, тому його недостатня кількість негативно впливає на усі процеси в тілі.

      Про це в ексклюзивному коментарі Здоров'я 24 повідомив доцент кафедри анестезіології та реаніматології Буковинського державного медичного університету Акентьєв Сергій Олександрович.

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      Магній сприятливо впливає при порушенні ритму серця, при ішемічній хворобі серця, в тому числі при інфаркті міокарду, покращуючи кисневе забезпечення міокарда. Одночасно, магній проявляє судиннорозширювальну дію і сприяє зниженню артеріального тиску. 


      Продукти з високим вмістом магнію

      Магній є антистресовим мікроелементом, має нормалізуючий вплив, особливо в поєднанні з вітаміном В6, при нервовому навантаженні, депресіях і неврозах. При цукровому діабеті магній попереджує судинні ускладнення і в поєднанні з цинком, хромом, селеном покращує функцію підшлункової залози. При захворюваннях органів дихання сприяє розширенню бронхів і знімає бронхоспазм.

       
      Лікар  Акентьєв Сергій Олександрович
      Магній є антистресовим мікроелементом, має нормалізуючий вплив, особливо в поєднанні з вітаміном В6, при нервовому навантаженні, депресіях і неврозах. При цукровому діабеті магній попереджує судинні ускладнення і в поєднанні з цинком, хромом, селеном покращує функцію підшлункової залози. При захворюваннях органів дихання сприяє розширенню бронхів і знімає бронхоспазм ”.

      Магній має позитивний вплив на стан репродуктивної системи. У вагітних жінок магній попереджує недостатність розвитку плоду (разом з фолієвою і пантотеновою кислотами), розвиток гестозів, передчасні пологи та викидні.

      Добова потреба у магнію для дорослих складає 280-400 мг (приблизно 4-5 мг/кг маси тіла). Діти потребують більшу кількість, ніж дорослі, оскільки їх організм постійно в рості – 6 мг/кг маси тіла. Дітлахам до 3-х років – 50-150 мг, 4-6 років – 200 мг, 7-10 років – 250 мг, 11-17 років – 300 мг.

      Рекомендовані медиками норми добової потреби в магнію: для чоловіків 410 мг, для жінок 310 мг.

      В організмі може траплятися стан, коли збільшується кількість магнію (більше 25 гр). Це може бути викликано при тривалому вживанні препаратів магнію, особливо при порушенні функцій нирок. 

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      Наслідком надлишку магнію є сповільнення серцевого ритму, втомлюваність, гіпотонія, приливи крові, сухість у роті, м'язова слабкість, спрага, блювання, діарея, болі в черевній порожнині, порушення роботи нирок.


      Чому виникає дефіцит магнію

      Дефіцит магнію в організмі виникає при надмірному споживанні рафінованої їжі, яка готується в системі фаст-фуду. Зменшення магнію в організмі можуть викликати: кава, чай, кола, газовані солодкі напої, шоколад. Надмірне споживання цукру призводить до посиленого виведення із сечею магнію. Крім того, дефіцит магнію виникає при збільшенні потреби в ньому. 

       
      Лікар  Акентьєв Сергій Олександрович
      “Це трапляється при фізичному і розумовому навантаженні, стресі, психоемоційному напруженні. Іншими причинами дефіциту магнію є порушення його всмоктування (проноси, закрепи), захворювання шлунково-кишкового тракту, зловживання послаблюючих. Підвищене виведення магнію через нирки спонукають діабет, сечогінні засоби, алкоголь. А ще застосування ліків: протизаплідні, естрогени, бета-блокатори, інгібітори АПФ, серцеві глікозиди, протитуберкульозні, антибіотики, цитостатики".

      Тест на вміст магнію в організмі

      (по М.Хамм, А.Россмайер, 1996 р.)

      Необхідно відповісти на кожне питання "так" або "ні".

      1. Чи часто у вас бувають судоми (зокрема, нічні судоми ікроножних м'язів?

      2. Чи страждаєте ви болями в серці, частим серцебиттям і серцевою аритмією?

      3. Чи часто ви відчуваєте оніміння, наприклад в руках?

      4. Чи часто вам загрожують стресові ситуації?

      5. Чи регулярно ви вживаєте алкогольні напої?

      6. Чи вживаєте в сечогінні препарати?

      7. Чи багато ви займаєтеся спортом?

      8. Чи надаєте ви перевагу білому хлібу та виробам з білої муки на противагу з муки грубого помолу?

      9. Чи рідко ви їсте салат і зелені овочі?

      10. Під час приготування картоплі і овочів чи застосовуєте ви водну обробку і варите їх у великій кількості води?

      11. При покупці мінеральної води чи звертаєте ви увагу на вміст в ній магнію?

      У разі, коли на більшість питань ви відповіли "ні", то ваш організм в достатній кількості забезпечений магнієм.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Публікації Медицина Статті Здоров'я Здорове харчування
      Джерело: Здоров'я 24
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