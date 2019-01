Як зберегти стосунки і не терпіти те, що не подобається

Одна подписчица спросила меня, как сохранить отношения в тех «сложных» условиях, которые я ставлю, – не терпеть то, что не нравится. Отвечаю: быть собой и позволять это своему партнёру. ⠀ Например, у многих мужчин и женщин куча иллюзий о том, какой должна быть семья. Жена должна готовить, рожать детей и собирать их в школу, муж – читать газету, зарабатывать деньги и принимать решения. ⠀ На самом деле, чтобы сохранить отношения, надо прекратить чего-то ожидать от своего партнёра, и уж тем более – вгонять его в рамки общественных норм. ⠀ Вы любите работать, а ваш мужчина обожает заниматься домом? Так почему же вам не разделить обязанности так, чтобы всем было комфортно? Зачем играть в эти дурацкие игры, вроде «ты мне – я тебе», если каждый может заниматься тем, что ему нравится, и прекрасно существовать в паре? ⠀ А что если есть какие-то дела, которые не любят делать оба? Смотрите, как интересно – вы же договаривались с друзьями в студенческой общаге: день моешь ты, день – я. И никто не расходился из-за такой мелочи, как «кто будет платить за котлеты» или «кто помоет посуду». ⠀ Поверьте, пока вы ждёте некого «альфа-самца» из популярных женских тренингов или пытаетесь таковым сделать вашего родного, любимого человека, вы не даёте жить ни себе, ни ему. ⠀ У отношений никаких жёстких законов нет. Кому-то совершенно прекрасно живётся в полигамии по обоюдному согласию. Кому-то нужно летать заграницу раз в два месяца, а его партнёр любит дома посидеть, и они каким-то волшебным образом договариваются, не ломая друг друга. Не надо считать, сколько сделали вы, а сколько ваш партнёр, – это путь разрыва. ⠀ И ещё раз объясняю: люди конфликтуют из-за тараканов, а не из-за того, что отношения – это такая сложная работа, где надо прилагать слишком серьёзные усилия. В браке можно реально жить так, как вам хочется. От и до. Если, конечно, вы хотите этого брака. Но и здесь не надо врать себе: быть может, вам на данном этапе просто семья не нужна. ⠀ Помните: в жизни нет готовых сценариев счастья. Только вы выбираете, как и с кем вам жить. ⠀ Жду вас 28/01/19 в городе #Тюмень на своей лекции про любовь и счастье. ⠀ #лабковский #семья #6правил #хочуибуду #психология

