20:15
27 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Друзі Путіна. Чим дивують ЗМІ Росії
      Вєсті Кремля
      20:18, 26 січня
      Вєсті.UA. Жир: Небезпечні цукерки від Порошенка. Політичний шлях Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:44, 26 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Новини Психологія
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Як зберегти стосунки і не терпіти те, що не подобається

      862 Читать новость на русском
      Як зберегти стосунки і не терпіти те, що не подобається
      Як зберегти стосунки і не терпіти те, що не подобається / unsplash.com

      У кожної людини є певні ілюзії щодо того, якими повинні бути стосунки. І коли очікування не збігаються з реальністю, тоді починаються проблеми.

      Психолог Михайло Лабковський зазначає що, до прикладу, у багатьох чоловіків є низка ілюзій про те, якою ж має бути сім’я.

      Читайте також: Як зменшити тиск у стресовій ситуації: неочікуваний висновок

      Дружина повинна готувати, народжувати дітей і збирати їх в школу, чоловік – читати газету, заробляти гроші і приймати рішення.

      Проте, щоб зберегти стосунки, необхідно позбутися цих очікувань від свого партнера та перестати його заганяти в рамки суспільних норм.

       
      Психолог Михайло Лабковський
      “Ви любите працювати, а ваш чоловік обожнює займатися будинком? Так чому ж вам не розділити обов'язки так, щоб всім було комфортно? Навіщо грати в ці дурні ігри, на зразок "ти мені - я тобі", якщо кожен може займатися тим, що йому подобається, і прекрасно існувати в парі?”

      Якщо ж одну справу не любить ні дружина, ні чоловік, то варто домовитися її робити по черзі. Якщо ви не любите мити посуд, то обговоріть це з партнером і вирішіть, який день миєте ви, а в який – він. Тоді у вас не виникне конфліктних ситуацій.

      Поки жінка чекає альфа-самця з популярних жіночих тренінгів або намагається таким зробити свого чоловіка, вона не дасть жити ні собі, ні йому. ⠀

      У відносинах немає ніяких жорстких законів. Комусь чудово живеться в полігамії (коли у чоловіка багато дружин) за спільною згодою. Комусь потрібно літати за кордон раз в два місяці, а його партнер любить посидіти вдома. І ці партнери якимось чином домовляються, не ламаючи один одного. Не варто перераховувати, скільки ви зробили, а скільки – партнер, адже це є прямим шляхом до розриву.

       
      Психолог Михайло Лабковський
      “Люди конфліктують через тарганів, а не через те, що відносини – це така складна робота, де треба докладати занадто серйозні зусилля. У шлюбі можна реально жити так, як вам хочеться від і до. Якщо, звичайно, ви хочете цього шлюбу. Але і тут не треба брехати собі: можливо, вам на даному етапі просто сім'я не потрібна”.

      Психолог зазначає, що в житті немає готових сценаріїв щастя. Тільки ви вибираєте, як і з ким вам жити. Головне – бути собою.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Одна подписчица спросила меня, как сохранить отношения в тех «сложных» условиях, которые я ставлю, – не терпеть то, что не нравится. Отвечаю: быть собой и позволять это своему партнёру. ⠀ Например, у многих мужчин и женщин куча иллюзий о том, какой должна быть семья. Жена должна готовить, рожать детей и собирать их в школу, муж – читать газету, зарабатывать деньги и принимать решения. ⠀ На самом деле, чтобы сохранить отношения, надо прекратить чего-то ожидать от своего партнёра, и уж тем более – вгонять его в рамки общественных норм. ⠀ Вы любите работать, а ваш мужчина обожает заниматься домом? Так почему же вам не разделить обязанности так, чтобы всем было комфортно? Зачем играть в эти дурацкие игры, вроде «ты мне – я тебе», если каждый может заниматься тем, что ему нравится, и прекрасно существовать в паре? ⠀ А что если есть какие-то дела, которые не любят делать оба? Смотрите, как интересно – вы же договаривались с друзьями в студенческой общаге: день моешь ты, день – я. И никто не расходился из-за такой мелочи, как «кто будет платить за котлеты» или «кто помоет посуду». ⠀ Поверьте, пока вы ждёте некого «альфа-самца» из популярных женских тренингов или пытаетесь таковым сделать вашего родного, любимого человека, вы не даёте жить ни себе, ни ему. ⠀ У отношений никаких жёстких законов нет. Кому-то совершенно прекрасно живётся в полигамии по обоюдному согласию. Кому-то нужно летать заграницу раз в два месяца, а его партнёр любит дома посидеть, и они каким-то волшебным образом договариваются, не ломая друг друга. Не надо считать, сколько сделали вы, а сколько ваш партнёр, – это путь разрыва. ⠀ И ещё раз объясняю: люди конфликтуют из-за тараканов, а не из-за того, что отношения – это такая сложная работа, где надо прилагать слишком серьёзные усилия. В браке можно реально жить так, как вам хочется. От и до. Если, конечно, вы хотите этого брака. Но и здесь не надо врать себе: быть может, вам на данном этапе просто семья не нужна. ⠀ Помните: в жизни нет готовых сценариев счастья. Только вы выбираете, как и с кем вам жить. ⠀ Жду вас 28/01/19 в городе #Тюмень на своей лекции про любовь и счастье. ⠀ #лабковский #семья #6правил #хочуибуду #психология

      A post shared by Михаил Лабковский (@labkovskiyofficial) on

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Психологія Здоров'я
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      У чому ж винен Янукович і хто обдурює українців фальшивими рейтингами – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 У чому ж винен Янукович і хто обдурює українців фальшивими рейтингами – топ-5 відео тижня
      289
      Російський "груз 200" і "просто бидло" в Донецькому аеропорту: дивіться відео
      сьогодні , 19:02 Російський "груз 200" і "просто бидло" в Донецькому аеропорту: дивіться відео
      Повернись живим 1880
      Для чого Росії "Північний потік-2" та на чию підтримку може сподіватися Україна
      сьогодні , 18:00 Для чого Росії "Північний потік-2" та на чию підтримку може сподіватися Україна
      Віталій Дейнега 517
      Избирателям нужно быть осторожными: чего ждет "Газпром" от выборов в Украине
      сьогодні , 17:00 Избирателям нужно быть осторожными: чего ждет "Газпром" от выборов в Украине
      Сергій Фурса 670
      Голокост і Голодомор: як спрацьовує інстинкт "Ніколи знову" в українців і євреїв
      сьогодні , 16:03 Голокост і Голодомор: як спрацьовує інстинкт "Ніколи знову" в українців і євреїв
      Борис Немировський 624
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Панков: У Мілевського є дві пропозиції з чемпіонату України
       28 липня 2018 , 08:20
      Астана – Динамо: Хацкевич звинуватив поле у великій кількості браку в грі киян
       29 листопада 2018 , 20:45
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук