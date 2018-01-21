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Як зірвалась грандіозна військова операція США і Росії

12:55, сьогодні 3557 Читать новость на русском
Джордж Буш-старший і Борис Єльцин
Джордж Буш-старший і Борис Єльцин / telegraph.co.uk

США планували спільне з Росією будівництво системи раннього попередження про ракетний напад. Проект називався "Зоряні війни".

Про масштабні плани двох великих держав свідчать нещодавно розсекречені документи, передає The Telegraph.

У документах зазначено, що тодішній 41-ий президент США Джордж Буш-старший настільки був вражений розпадом СРСР, що став бачити у Росії надійного союзника.

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Мова йде про проект "Зоряні війни", задуманий ще у 1983 році Рональдом Рейганом. Цей проект включав побудову так званого космічного щита, який мав захищати від можливого ядерного удару. Але до початку 1990-х він став ефективним засобом відстеження ракетних пусків.

У США отримані технології стали сприймати як засіб захисту від режимів Муаммара Каддафі у Лівії та Саддама Хусейна в Іраку.

У розсекречених матеріалах зазначено, що після 1991 року, коли розпався Радянський Союз, Джордж Буш-старший виношував план глобальної системи попередження про ракетний напад, яка б об'єднала космічні і наземні апарати.

І в концепції передбачалося, що блок Північноатлантичного Альянсу буде спільно діяти разом з Росією.

Таку співпрацю США з Росією планували обговорити тодішній глава Білого Дому з першим президентом Росії Борисом Єльциним. Однак, згодом проект попередження про ракетний напад визнали застарілим і надзвичайно коштовним у реалізації. Тож, великий проект США з Росією не реалізувався.

Теги: Новини політики Новини Росії США СРСР Ядерна безпека Космос
Джерело: 24 Канал
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