Як змінилась "Донбас Арена" за час окупації: в мережі з’явилось свіже відео
20:39, 20 січня 2325 Читать новость на русском
У мережі з'явилося нове відео, на якому показано сучасний стан "Донбас-Арени" за час окупації терористами «ДНР». Відео зняте у перші дні 2018 року.
Місцевий житель провів відео-екскурсію на стадіоні донецького "Шахтаря", а також парку в околицях.
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У ролику видно, як мало людей гуляє по території арени, незважаючи на відмінну, зовсім не січневу погоду. Кліп супроводжується меланхолійна композиція групи Bristol.
Джерело: 24 Канал
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