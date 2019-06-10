Як змінились ціни на квартири у новобудовах біля Києва: інфографіка

Що з цінами на квартири у новобудовах в передмісті Києва на початку літа 2019 і яку динаміку демонструє вартість квадратних метрів у цьому сегменті впродовж останніх років.

Середня вартість метра квадратного на первинному ринку нерухомості у передмісті Києва становить 13 200 гривень, інформує сайт з пошуку нерухомості ЛУН.ua.

Дивіться інфографіку: Як змінились ціни на квартири у новобудовах Києва за 2 роки

За підсумками травня, ціни на квартири у передмісті столиці в середньому не змінились, проте в окремих районах спостерігалось значне зростання, в інших навпаки – невеликий спад.

На сьогодні неподалік від Києва зводять 179 житлових комплексів, найбільше з них (100) – комфорт-класу.

Ціни на квартири у новобудовах біля Києва

Середня ціна метра квадратного не змінюється другий місяць поспіль. Проте у районах залежно від категорії ЖК відбулись певні зрушення.

Так, у найближчих новобудовах на відстані до 5 кілометрів від Києва, ціна метра квадратного знизилась на 100 гривень – до 13 900 гривень за квадрат.

Натомість в об'єктах, які розташовані на відстані 5-10 кілометрів від межі зі столицею, середня ціна за квадрат навпаки зросла на 100 гривень – до 13 200 гривень.

Найсуттєвіших змін зазнали ціни на житло у новобудовах в радіусі 10-20 кілометрів від Києва – у травні вони здешевшали на 500 гривень – до 12 500 гривень за метр квадратний.

У доларах за курсом міжбанку середня ціна метра квадратного у передмісті Києва станом на кінець травня 2019 становила 500 доларів і в порівнянні з квітнем 2019 зросла на 10 доларів США за квадрат.



Середня ціна метра квадратного у передмісті Києва у новобудовах Києва у травні 2019

У порівнянні з травнем 2018-го за рік середня ціна метра квадратного на первинному ринку нерухомості у передмісті Києва зросла на 1000 гривень – з 12 200 до 13 200 гривень за метр квадратний.

Що впливає на ціну житла у передмісті?

Експерт інформаційно-аналітичного порталу про новобудови Вікторія Берещак констатує спад купівельної активності. Як наслідок, забудовники намагаються привабити потенційних покупців акціями, знижками та пропозиціями з купівля житла у розтермінування на тривалий період.

За її словами, наразі саме очікування покупця від майбутнього житла відіграють найбільшу роль у виборі квартири від забудовника.

Нерухомість 24 уже писала про ріст попиту на заміське житло. Покупці все більше цікавляться інвестиціями у заміські котеджі чи купівлею земельних ділянок під індивідуальне будівництво.