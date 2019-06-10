Як змінились ціни на квартири у новобудовах біля Києва: інфографіка
Що з цінами на квартири у новобудовах в передмісті Києва на початку літа 2019 і яку динаміку демонструє вартість квадратних метрів у цьому сегменті впродовж останніх років.
Середня вартість метра квадратного на первинному ринку нерухомості у передмісті Києва становить 13 200 гривень, інформує сайт з пошуку нерухомості ЛУН.ua.
Дивіться інфографіку: Як змінились ціни на квартири у новобудовах Києва за 2 роки
За підсумками травня, ціни на квартири у передмісті столиці в середньому не змінились, проте в окремих районах спостерігалось значне зростання, в інших навпаки – невеликий спад.
На сьогодні неподалік від Києва зводять 179 житлових комплексів, найбільше з них (100) – комфорт-класу.
Ціни на квартири у новобудовах біля Києва
Середня ціна метра квадратного не змінюється другий місяць поспіль. Проте у районах залежно від категорії ЖК відбулись певні зрушення.
Так, у найближчих новобудовах на відстані до 5 кілометрів від Києва, ціна метра квадратного знизилась на 100 гривень – до 13 900 гривень за квадрат.
Натомість в об'єктах, які розташовані на відстані 5-10 кілометрів від межі зі столицею, середня ціна за квадрат навпаки зросла на 100 гривень – до 13 200 гривень.
Найсуттєвіших змін зазнали ціни на житло у новобудовах в радіусі 10-20 кілометрів від Києва – у травні вони здешевшали на 500 гривень – до 12 500 гривень за метр квадратний.
У доларах за курсом міжбанку середня ціна метра квадратного у передмісті Києва станом на кінець травня 2019 становила 500 доларів і в порівнянні з квітнем 2019 зросла на 10 доларів США за квадрат.
Середня ціна метра квадратного у передмісті Києва у новобудовах Києва у травні 2019
У порівнянні з травнем 2018-го за рік середня ціна метра квадратного на первинному ринку нерухомості у передмісті Києва зросла на 1000 гривень – з 12 200 до 13 200 гривень за метр квадратний.
Що впливає на ціну житла у передмісті?
Експерт інформаційно-аналітичного порталу про новобудови Вікторія Берещак констатує спад купівельної активності. Як наслідок, забудовники намагаються привабити потенційних покупців акціями, знижками та пропозиціями з купівля житла у розтермінування на тривалий період.
За її словами, наразі саме очікування покупця від майбутнього житла відіграють найбільшу роль у виборі квартири від забудовника.
Нерухомість 24 уже писала про ріст попиту на заміське житло. Покупці все більше цікавляться інвестиціями у заміські котеджі чи купівлею земельних ділянок під індивідуальне будівництво.
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17 квіт 2019Яке житло найчастіше купують у передмісті Києва
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