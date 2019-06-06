Котедж за містом чи квартира в місті: яка різниця у вартості житла

Все більше українців, перед якими постає питання купівлі житла, віддають перевагу нерухомості за містом, ніж квартирам у мегаполісі.

Така тенденція позначається й на ціні квадратних метрів. За підсумками 5 місяців 2019 року, розрив між вартістю житла в передмісті Києва та спальних районах столиці становив в середньому 35%.

Читайте також: Після виборів українці кинулись купувати нерухомість в передмісті Києва

Фахівці констатують, що від початку року попит на заміське житло неподалік від Києва зріс в середньому на 3-5% у порівнянні з показниками грудня 2018 року.

Такі цифри Нерухомості 24 озвучив представник забудовника AVM Development Group Владислав Кононов.

Чому росте попит на заміське житло?

Головним стимулом, чому українці все більше купують за містом, є більш вигідна ціна та рекреаційні можливості.

До прикладу, котедж площею 100 метрів квадратних у передмісті можна придбати за ціною двокімнатної квартири на околиці Києва. Квартира площею приблизно 45 метрів квадратних у новобудові в Деснянському районі обійдеться орієнтовно у 800 тисяч гривень.

При цьому квартира навіть у новому ЖК не може конкурувати з рекреаційними та інфраструктурними перевагами нерухомості за містом.

До того, ж попит на нерухомість за містом зумовлює постійне зростанням вартості метра квадратного у Києві. У травні середня ціна квадрата у новобудовах Києва зросла до 24 000 гривень – це максимум від початку року.



В Україні зростає попит на нерухомість за містом//Фото: unsplash.com

Яке житло за містом користується найбільшим попитом?

Найчастіше покупці вкладають гроші в заміські котеджі та окремі земельні ділянки, придатні під індивідуальне будівництво.

У порівнянні з минулим роком частка покупців у цьому сегменті зросла з 5% до 12%, що практично дорівнює попиту на 2-кімнатні квартири у спальних районах Києва.

За даними сайту з пошуку нерухомості ЛУН.ua, у травні середня ціна метра квадратного у новобудовах в передмісті Києва становила 13 200 гривень за квадрат.



Середня ціна метра квадратного у передмісті Києва у травні 2019

Нерухомість 24 уже писала, у скільки може обійтись купівля власного особняка за містом.