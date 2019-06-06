Коттедж за городом или квартира в городе: какая разница в стоимости жилья

Все больше украинцев, перед которыми встает вопрос покупки жилья, отдают предпочтение недвижимости за городом, чем квартирам в мегаполисе.

Такая тенденция сказывается и на цене квадратных метров. По итогам 5 месяцев 2019 года, разрыв между стоимостью жилья в пригороде Киева и спальных районах столицы составлял в среднем 35%.

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Специалисты констатируют, что с начала года спрос на загородное жилье неподалеку от Киева вырос в среднем на 3-5% по сравнению с показателями декабря 2018 года.

Такие цифры Недвижимости 24 озвучил представитель застройщика AVM Development Group Владислав Кононов.

Почему растет спрос на загородное жилье?

Главным стимулом, почему украинцы все больше покупают жилье за городом, является более выгодная цена и рекреационные возможности.

К примеру, коттедж площадью 100 квадратных метров в пригороде можно купить по цене двухкомнатной квартиры на окраине Киева. Квартира площадью примерно 45 метров квадратных в новостройке в Деснянском районе обойдется ориентировочно в 800 тысяч гривен.

При этом квартира даже в новом ЖК не может конкурировать с рекреационными и инфраструктурными преимуществами недвижимости за городом.

К тому же спрос на недвижимость за городом обусловливает постоянный рост стоимости метра квадратного в Киеве. В мае средняя цена квадрата в новостройках Киева выросла до 24 000 гривен – это максимум с начала года.



В Украине растет спрос на недвижимость за городом//Фото: unsplash.com

Какое жилье за городом пользуется наибольшим спросом?

Чаще всего покупатели вкладывают деньги в загородные коттеджи и отдельные земельные участки, пригодные под индивидуальное строительство.

По сравнению с прошлым годом доля покупателей в этом сегменте выросла с 5% до 12%, что практически равняется спросу на 2-комнатные квартиры в спальных районах Киева.

По данным сайта по поиску недвижимости ЛУН.ua в мае средняя цена квадратного метра в новостройках в пригороде Киева составила 13 200 гривен за квадрат.



Средняя цена метра квадратного в пригороде Киева в мае 2019

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