13:58
6 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Страшное оружие Путина. Видеоигра с обнаженным Сталиным
      Вєсті Кремля
      22:51, 5 июня
      Вести.UA: У Кличко появился новый брат. Савченко роет себе яму
      Вєсті.UA
      22:07, 5 июня
      Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников
      ЦРУ
      09:00, 5 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Коттедж за городом или квартира в городе: какая разница в стоимости жилья

      41 Читати новину українською
      Недвижимость за городом пользуется все большим спросом среди украинцев
      Недвижимость за городом пользуется все большим спросом среди украинцев / Фото из открытых источников

      Все больше украинцев, перед которыми встает вопрос покупки жилья, отдают предпочтение недвижимости за городом, чем квартирам в мегаполисе.

      Такая тенденция сказывается и на цене квадратных метров. По итогам 5 месяцев 2019 года, разрыв между стоимостью жилья в пригороде Киева и спальных районах столицы составлял в среднем 35%.

      Читайте также: После выборов украинцы бросились покупать недвижимость в пригороде Киева

      Специалисты констатируют, что с начала года спрос на загородное жилье неподалеку от Киева вырос в среднем на 3-5% по сравнению с показателями декабря 2018 года.

      Такие цифры Недвижимости 24 озвучил представитель застройщика AVM Development Group Владислав Кононов.

      Почему растет спрос на загородное жилье?

      Главным стимулом, почему украинцы все больше покупают жилье за городом, является более выгодная цена и рекреационные возможности.

      К примеру, коттедж площадью 100 квадратных метров в пригороде можно купить по цене двухкомнатной квартиры на окраине Киева. Квартира площадью примерно 45 метров квадратных в новостройке в Деснянском районе обойдется ориентировочно в 800 тысяч гривен.

      При этом квартира даже в новом ЖК не может конкурировать с рекреационными и инфраструктурными преимуществами недвижимости за городом.

      К тому же спрос на недвижимость за городом обусловливает постоянный рост стоимости метра квадратного в Киеве. В мае средняя цена квадрата в новостройках Киева выросла до 24 000 гривен – это максимум с начала года.

      нерухомість за містом ціни на нерухомість
      В Украине растет спрос на недвижимость за городом//Фото: unsplash.com

      Какое жилье за городом пользуется наибольшим спросом?

      Чаще всего покупатели вкладывают деньги в загородные коттеджи и отдельные земельные участки, пригодные под индивидуальное строительство.

      По сравнению с прошлым годом доля покупателей в этом сегменте выросла с 5% до 12%, что практически равняется спросу на 2-комнатные квартиры в спальных районах Киева.

      По данным сайта по поиску недвижимости ЛУН.ua в мае средняя цена квадратного метра в новостройках в пригороде Киева составила 13 200 гривен за квадрат.

      нерухомість ціни на нерухомість нерухомість за містом
      Средняя цена метра квадратного в пригороде Киева в мае 2019

      Недвижимость 24 уже писала, во сколько может обойтись покупка собственного особняка за городом.

      ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
      •  
      blog_ava
      Вознесение Господне 2019: традиции праздника
      сегодня
      24236
      Теги: Новости недвижимости Украины Покупка недвижимости Рынок недвижимости Цены на недвижимость Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Климкин остается главой МИД: основные достижения и критика министра
      сегодня , 13:16 Климкин остается главой МИД: основные достижения и критика министра
      Світлана Попова 884
      Досягнення миру шляхом тиску Заходу на Росію: чому ця заява Зеленського створює ще більше питань
      сегодня , 12:05 Досягнення миру шляхом тиску Заходу на Росію: чому ця заява Зеленського створює ще більше питань
      Блог Соцмережі 1200
      Где в мире легализована марихуана: инфографика
      сегодня , 12:00 Где в мире легализована марихуана: инфографика
      Олена Булан 6585
      Як зароджувався олігархат в Україні та чи можливо його подолати
      сегодня , 08:40 Як зароджувався олігархат в Україні та чи можливо його подолати
      Антон Голобородько 1649
      Переговоры с Россией и курс на НАТО: как прошел первый зарубежный визит президента Зеленского
      5 июня , 21:33 Переговоры с Россией и курс на НАТО: как прошел первый зарубежный визит президента Зеленского
      Світлана Попова 506
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук