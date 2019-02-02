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      Як змінилось МОЗ після приходу Уляни Супрун

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      Уляна Супрун
      Уляна Супрун / Фото з відкритих джерел

      Другий етап реформування української медицини відбудеться вже цього літа. Якщо в наших медичних світил, які останніх 27 років багатіють на хабарях від пацієнтів, не вистачить ресурсів прибрати Уляну Супрун.

      З липня нам вже не треба буде платити у поліклінках за аналізи крові, за УЗІ, мамографію, кардіограму, рентген, біопсію та ендоскопію! Якщо ж ви не знаєте, що таке та біопсія та ендоскопія – то ви щаслива людина і краще вам того взагалі ніколи і не дізнаватися. 

      Більше того, не доведеться українцям з літа платити і за так звані операції одного дня – це хірургічні втручання, для яких не треба пацієнта класти у стаціонар. Єдине, що для всіх безкоштовних послуг треба мати направлення від сімейного лікаря. Тому, якщо ви собі такого досі не обрали і не підписали з ним контракт, варто вже це зробити – вам від того будуть суцільні вигоди, а лікарю – гідна зарплата від держави.

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      Нагадаю, всі ці зміни у вітчизняній медицині нині відбуваються під проводом Уляни Супрун, американки українського походження, яка брала участь у Революції Гідності, а тепер є виконувачем обов'язків міністра охорони здоров'я. Це відомство завжди було дуже ласим шматком для вітчизняних казнокрадів, адже воно отримувало з бюджету мало не найбільше за всіх інших, більше навіть за міністерство оборони.

      Тому медицина у нас завжди буде добре профінансована, і де-юре завжди була вона для громадян безкоштовною. Хоча як насправді це було для простих українців, ми всі з вами добре знаємо.

      Більше того, оскільки фінансується медицина з бюджету, тобто з наших з вами сплачених податків, коли із нас з вами у лікарнях брали гроші за медичну допомогу, – виходить, що ми платили двічі: спочатку податками до бюджету, а потому хабарем у кишеню лікаря.

      Уляна Супрун цю схему нині ламає, то ж і наражається на шалений спротив з боку всіх, хто десятиліттями наживався на звичайних українцях. Зокрема, колишні міністри охорони здоров'я, медичні світила, що очолюють нині підрозділи МОЗУ та профільні державні клініки, – майже всі поливають брудом Супрун, адже вона їх "відриває від корита".

      До чого веду? Хочу, щоб ви розуміли, звідки стільки критики береться у її бік та скільки у тій критиці насправді брехні. Так, дійсно, Супрун ламає вітчизняну медичну галузь, проте, ламає вона те, що давно вже мертве. І робить вона медицину для нас дійсно безкоштовною. Якщо і сталося в нашій країні якесь покращення після Революції Гідності – це прихід у МОЗ Уляни Супрун. І якщо вам здається, що я її зараз вже аж занадто перехвалюю, то вам здається. Адже перехвалити її за те, що вона нині робить для України – неможливо.

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Публікації Медична реформа Міністерство охорони здоров’я Уляна Супрун
      Джерело: 24 Канал
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