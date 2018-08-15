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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як знімає "розумна" камера Samsung Galaxy Note 9

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Камеру Samsung Galaxy Note 9 вже встигли перевірити в дії. Варто відзначити, що новинка отримала ширококутну камеру із можливістю знімати фото при діафрагмі f/1,5 та f/2,4.

Фото опублікували на сайті Phone Arena.

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Як додатковий модуль пристрій використовує сенсор із двократним оптичним зближенням. Також однозначним плюсом Galaxy Note 9 стала адаптивна оптична стабілізація зображення, можливість запису відео 2160p, зйомка відео Super Slow-Mo з частотою кадрів до 960 кадрів / с.

Окрім того, додаток "Камера" отримав елементи штучного інтелекту. Він може розрізняти умови зйомки, підлаштовувати баланс білого і кольорів та визначати найкращий знімок із серії.

Зазначимо, що серед тестових знімків є портрети, фото їжі, пейзажі та нічні кадри. Зображення надані без коментарів – кожен користувач може сам ознайомитися з фотографіями і винести вердикт.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Фотоновини Samsung
Джерело: 24 Канал
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