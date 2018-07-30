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Як знімає смартфон Xiaomi Mi A2: яскраві фото

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Новий смартфон Xiaomi Mi A2 офіційно презентували 24 липня. Як запевнили розробники, за дуже бюджетну вартість користувач отримає справжній камерофон.

У тому як знімає новинка можна переконатись у спільноті Mi Fans Ukraine у Facebook.

Як відомо, Xiaomi Mi A2 отримав подвійну основну камеру з модулями на 12 Мп і 20 Мп. Фронтальна камера має роздільну здатність 20 Мп.

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Що стосується інших характеристик, то смартфон отримав 8-ядений чіп Snapdragon 660 з графікою Adreno 512. Доступні кілька модифікацій пристрою: з 4/6 ГБ оперативної та 32/64/128 ГБ внутрішньої пам’яті.

Xiaomi Mi A2 працює на чистому Android, без фірмової прошивки Xiaomi MIUI.

За версію Mi A2 з 4ГБ оперативної та 32 ГБ внутрішньої пам’яті в Європі треба буде заплатити 249 євро (7 700 гривень). Модель із 4 оперативки та 64 ГБ вбудованого сховища обійдеться у 279 євро (8 600 гривень). А модифікація Mi A2 6\128 ГБ пам'яті коштує 349 євро (10 800 гривень).

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Фотоновини Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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