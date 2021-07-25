Фундація DEJURE уже понад рік стежить за тим, як судді розглядають справи про водіння напідпитку. У відповідних справах, навіть якщо ніхто не постраждав, служителі Феміди мали б оперативно розглядати протоколи поліцейських та позбавляти п'яниць права керування транспортними засобами.

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Натомість деякі судді допомагають порушникам повертатись на дороги під різними приводами – через закінчення строків притягнення до відповідальності, малозначність чи можливість виправлення іншим шляхом, таким як передача на поруки трудовому колективу. За 2021 рік виявили понад 100 випадків, коли судді, використовуючи відповідні схеми, допомагали водіям уникати відповідальності.

Суддя залишила без розгляду позови щодо матеріальної шкоди

Влітку 2020 року чоловік сів за кермо напідпитку, дорогою з одного містечка Львівської області в інше він наїхав на дівчину, яка стояла біля припаркованого автомобіля. Крім численних синців, у дівчини був перелом руки та хребта. Пощастило, що обійшлось без ушкодження спинного мозку.

Їй довелось зробити операцію, та вона все одно потребуватиме повторного оперативного втручання в майбутньому. Через непрацездатність дівчина втратила роботу.

Проте суддя Стрийського районного суду Людмила Гула не позбавили водія права керування транспортними засобами, а лише наклала штраф у розмірі 3400 гривень. Цей штраф піде у державний бюджет, а не постраждалій дівчині. Водночас суддя залишила без розгляду позови про відшкодування матеріальної та моральної шкоди.



Суддя лише наклала штраф у розмірі 3400 гривень / Фото 24 каналу

Постраждала дівчина й прокурор, звісно ж, подали апеляційну скаргу на таке м'яке рішення судді. Вони зазначили, що суддя першої інстанції не взяла до уваги тяжкість тілесних ушкоджень, фізичних та психічних страждань дівчини, й того, що чоловік був в стані алкогольного сп'яніння.

Суддя не обґрунтувала та не мотивувала, чому не вважала за необхідне забрати водійські права у водія-п'яниці. Здавалося б очевидним, що таке додаткове покарання є необхідним, щоб запобігти новим злочинам в майбутньому. Проте судді апеляційного суду Михайло Романюк, Ігор Галапац та Василь Головатий вирішили, що достатнім для виправлення обвинуваченого буде накладення штрафу.

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Мотивували вони це тим, що керування транспортним засобом є єдиним доходом обвинуваченого, з якого він міг би відшкодувати потерпілій заподіяну моральну шкоду. Він працює водієм в ТзОВ "Арджун". У своєму рішенні судді цинічно зазначили, що це вони врахували інтереси потерпілої, яка тільки так зможе отримувати компенсацію моральної шкоди. Хоча сама потерпіла просила позбавити чоловіка права водіння на 2 роки.

Премію "НЕчесть тижня" отримує суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області Людмила Гула, яка прийняла м'яке рішення щодо водія-п'яниці та судді Львівського апеляційного суду Михайло Романюк, Ігор Галапац та Василь Головатий, які залишили його в силі.

П'яного водія відмовились передавати на поруки

На щастя, в Україні ще залишились судді, які дбають про безпеку громадян та виносять обґрунтовані рішення. Суддя Солом'янського районного суду Києва Катерина Засторожнікова не лише відмовилась передавати п'яного водія на поруки, а ще й ретельно описала, чому цього не можна робити.

Суддя розглядала справу київського водія, якого спіймали за кермом в стані алкогольного сп'яніння. Того вечора він приїхав до свого брата на роботу та припаркував авто поруч із СТО. Вони святкували день народження знайомого, тож випили 2 пляшки коньяку на трьох.

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Після 21:00, коли пішов сніг, чоловік помітив, що автомобіль перекриває дорогу для снігоприбиральних машин, тому вирішив перепаркувати його в інше місце. На засніженій дорозі автомобіль занесло, тоді позаду нього зупинився автомобіль патрульної поліції. На відео з нагрудної камери поліцейських було видно, що п'яний чоловік довго не хотів проходити тест, говорив, що за кермом був його брат, а не він, і що сам не вживав алкоголь.



П'яний чоловік довго не хотів проходити тест на алкоголь після приїзду поліції / Фото ЛМР

Проте в судовому засіданні чоловік вину визнав. Розкаявся та повідомив, що вже рік працює водієм у ПАТ "Київуніверсал", подав клопотання від товариства про звільнення його від адміністративної відповідальності та просив передати справу на розгляд трудовому колективу. Дійсно, таку можливість передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Судді часто використовували таку можливість – звільняючи порушників за сфальшованими клопотаннями про передачу трудовому колективу. Проте суддя Засторожнікова ретельно перевірила докази у справі та клопотання трудового колективу.

Вона вирішила, що передача порушення на розгляд трудовому колективу буде необґрунтованою та недостатньою для запобігання новим порушенням. На думку судді, накладення на водія адміністративного стягнення є необхідним та більш дієвим для запобігання вчиненню нових порушень як самим правопорушником, так і іншими особами, виховання громадян як точного і неухильного додержання Конституції і законів України, відповідальності перед суспільством.

Вона призначила чоловікові штраф у розмірі 10 200 гривень та позбавила права керування транспортним засобом строком на 1 рік. Через це премію "Честь тижня" отримує суддя Солом'янського районного суду Києва Катерина Засторожнікова.

З початку 2021 року юристи Фундації DEJURE добились покарання 8 суддів за відмазування водіїв-п'яниць і ще одного суддю, який сам сів п'яним за кермо, мають звільнити за скаргою.