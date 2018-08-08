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Які ігри "перекочували" з Xbox 360 до Xbox One

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Які ігри перекочували з Xbox 360 до Xbox One
Які ігри перекочували з Xbox 360 до Xbox One / unsplash

Директор програми Xbox Live Ларрі Хріб оголосив, що ігри Prince of Persia, Earth Defense Force 2025 та Sine Mora для Xbox 360 відтепер можна запустити на Xbox One за зворотною сумісністю. Окрім того, Microsoft назвала вартість цих проектів в Xbox Marketplace.

Про це повідомляє Windows Central.

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Зворотна сумісність дає можливість відтворювати на Xbox One величезну кількість проектів трьох поколінь консолей Microsoft, незважаючи на апаратні відмінності між ними. А список підтримуваних ігор вже наближається до 550.

Prince of Persia (2008) – це перезавантаження всієї серії, яка вийшла в 2008 році і спробувала дати франшизі новий напрямок. Дія гри розгортається на землі, яка згадується ще в стародавній перській міфології. Принц виявляється втягнутий в епічну битву між первісними силами світла і темряви. Герой прибуває якраз вчасно, щоб стати свідком знищення легендарного Древа життя, і тепер весь світ може зануритися у вічну темряву. Гра в Xbox Marketplace коштує 17,99 доларів (близько 480 гривень).

Трейлер гри Prince of Persia – дивіться відео

 

Earth Defense Force 2025 – це довгоочікуване продовження гри Earth Defense Force 2017. У ній збройні солдати протистоять вторгненню гігантських інопланетян і комах. Ви можете використовувати сотні видів зброї, винищувати ворожих істот будь-яких розмірів і рятувати світ. Вартість гри в Xbox Marketplace становить 49,99 доларів (близько 1 320 гривень).

Трейлер гри Earth Defense Force 2025 – дивіться відео

 

Sine Mora є горизонтальним shoot 'em up, де час є вирішальним фактором. Sine Mora відрізняється гарною графікою і хитромудрою (особливо за мірками жанру) історією. Вартість гри в Xbox Marketplace становить 9,99 доларів (близько 260 гривень).

Трейлер гри Sine Mora – дивіться відео

 

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Теги: Техно Інтернет Ігри Ціни Microsoft Xbox
Джерело: 24 Канал
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