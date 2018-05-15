Які області України найперші отримають безкоштовні набори LEGO: у МОН озвучили список

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич розповіла, коли в Україну завезуть набори LEGO для першокласників Нової української школи.

Гриневич зазначила, що безкоштовні набори LEGO завозитимуть у школи України у 4 етапи, повідомляється на сайті "Нової української школа".

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На першому етапі (червень 2018 року) у Київ завезуть набори "Шість цеглинок", які всі українські школи отримають до 1 вересня. Також на цьому етапі завезуть набори LEGO Play Box для Вінницької, Житомирської, Київської (в тому числі Києва), Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей.

На другому етапі (вересень 2018 року) набори LEGO Play Box отримають перші класи в Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Чернівецькій та Хмельницькій областях.

На третьому та четвертому етапах (грудень 2018-го – квітень 2019-го) наборами LEGO Play Box забезпечать школи у Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській та Полтавській областях.

Наагдаємо, раніше повідомлялося, що усі перші класи в Україні, що навчатимуться з 1 вересня 2018 року, безкоштовно отримають набори LEGO. Вони допоможуть впроваджувати ігрові та діяльнісні методи навчання в освітній процес.