Які переваги мають автомобілі BMW Premium Selection: інтерв'ю з Олександром Тимофєєвим

2018 рік і перше півріччя 2019-го видались дуже успішними для BMW в Україні. По-перше, марка стала лідером у преміум-сегменті. По-друге, започаткувала кілька нових напрямків, які у майбутньому посилять позиції бренду на нашому ринку. Найбільшої уваги, звісно, заслуговує початок роботи повноцінної схеми trade in.

Але це тільки частина нововведень. Більше про грандіозні зміни в інтерв'ю 24 каналу розповів голова наглядової ради офіційного імпортера BMW в Україні "АВТ Баварія" Олександр Тимофєєв.

"У наших салонах пахне тільки BMW"

У першому кварталі ми стали лідерами серед наших основних конкурентів, чим ми дуже пишаємося. І сподіваємось й надалі втриматись на такій позиції.

Ми активно працюємо над покращенням нашої дилерської мережі. Наприклад, наш дилерський центр на бульварі Гавела у Києві повністю оновлений, тобто повністю відремонтований та приведений до всіх стандартів та вимог BMW, які існують на сьогодні. Крім того, там відкритий салон Mini і мотоциклів BMW Motorrad. Цей дилерський центр відповідає всім вимогам так званого full-service dealership BMW, тобто дилерського пункту повного циклу.

Ми зараз працюємо над тим, щоб у найближчий час оновити одеський дилерський пункт, на черзі - Хмельницький. Загалом оновлення автосалонів відповідно до нових вимог BMW пройде по всій Україні. Наша мета – щоб найближчим часом усі 18 дилерських пунктів повністю відповідали стандартам концерну BMW, були ідентичними з точки зору сервісу. Як то кажуть, аби у кожному з них пахло BMW і тільки BMW.

Що змінилось цьогоріч? Ми першими прийшли в Україну з електромобілями, а тепер держава дала дял них податкові преференції. Тому сьогодні ми продаємо електричні BMW і3 ми за більш адекватними цінами. Тим паче, що ці автівки з’явились з новою 42-кіловатною батареєю, яка дає запас ходу до 300 кілометрів. Я вважаю це великим успіхом для нас.

Преміум-автівки за цінами, які не кусаються

Кілька слів про проект, який ми зараз реалізовуємо. Він називається BPS – BMW Premium Selection, тобто бренд преміального вибору. Йдеться про автомобілі з пробігом, які продаються у дилерській мережі BMW у всьому світі. Але ці автомобілі абсолютно свіжі, вони мало чим відрізняються від нових.

Які переваги дає автомобіль Premium Selection? Перш за все, ми беремо цей автомобіль або від якоїсь компанії, або від банку, або з наших підрозділів, і перевіряємо його за 75 параментрами. Цей процес називається "перевірка і підготовка 360 градусів". Ми маємо гарантувати клієнту, що він отримує якісний продукт. Тому навіть якщо автівка була у якісь невеличкій ДТП, вона обов’язково має бути відремонтована на фірмовій станції техобслуговування. Чому? Бо ми забезпечуємо повний технологічний процес та заміну всіх пошкоджених елементів. Таке правило. І це правило розповсюджується на автівки Premium Selection.

Що таке "перевірка і підготовка 360 градусів"? Під час цього процесу перевіряються всі системи і компоненти, починаючи від роботи двигуна і закінчуючи відсіком для рукавичок. Особлива увага приділяється деталям, які забезпечують безпеку. За необхідності здійснюється також повне планове обслуговування.

Що ще отримує клієнт? Він отримує гарантію на 12 місяців або 10 тисяч кілометрів. Це говорить про те, що ми робимо ТО, і у клієнта не болить голова, що з цим автомобілем щось може відбутися. Це мінімальна гарантія, тому що насправді гарантія дворічна, а на деякі автомобілі вона може бути ще більшою. Але все ж цей аргумент є важливим для клієнта, який купує таку автівку.

Гарантія або постгарантійна сервісна підтримка 12 місяців – процедура перевірки та сертифікації автомобілів BMW Premium Selection, яка дозволяє надати офіційну гарантію та постгарантійну сервісну підтримку.

Ринок України не так насичений вживаними автомобілями від лізингових компаній та банків, як у Європі. Та й наш парк невеликий. Тобто цієї кількості автівок, безумовно, буде мало для всіх охочих. Тому ми підключились до системи поставок автомобілів з пробігом, які надходять з європейської мережі Premium Selection. Ми отримуємо автівки з європейських країн, зокрема з Німеччини, Іспанії та інших держав. Ми знаємо, як їх завозити, і вони продаються у нас за доволі привабливими цінами.

Щодо автомобілів, які ми продаємо, то ми маємо всю базу даних їхніх ремонтів, відвідування цими автівками наших станцій техобслуговування. Я можу сказати, що у наш BPS не потрапляють автомобілі, які випали з нашого поля зору. Це важливо, бо ми гарантуємо якість, надійність і те, що автівку ніхто не викрав, вона має чисту історію.

Важливим фактором при купівлі автомобіля Premium Selection є те, що у нас існують привабливі системи кредиту та лізингу. Це безвідсотковий кредит на половину суми. Зі всіма докладними схемами кредитування можна ознайомитись у будь-якому нашому салоні. Ці схеми працюють по всій Україні. Ми фінансуємо все це з нашим партнером "Креді Агріколь Банк".

"Не новий BMW – це все одно BMW"

Ми розпочали проект trade in. У його рамках беремо майже будь-які автівки. Тобто, який би ви автомобіль не привезли, ми будемо його розглядати для того, щоб взяти його у trade in. Безумовно, існують певні обмеження за пробігом. Це не більше 100 тисяч кілометрів та не більше п’яти років використання. Разом з тим, ми готові до обговорення.

Також ми пропонуємо BMW Assistance. Він абсолютно преміальний, зокрема передбачає під час ремонту авто можливість надання готелю за наш рахунок та автомобіля на заміну за необхідності. Він еквівалентний Assistance, який ми надаємо для нових автівок.

Що таке BMW Roadside Assistance? Це цілодобова допомога на дорогах. Якість сертифікованих автомобілів BMW Premium Selection вразить вас, а надійність заспокоїть. Якщо поломка все ж сталася, ви отримаєте консультацію телефоном і обслуговування на місці. 24 години на добу, 365 днів на рік.

"АВТ Баварія" сьогодні планує настільки серйозно зайнятись автомобілями, які перебували у вжитку, що ми будуємо для них спеціальний корпус. Бо ми не хочемо, щоб клієнти, які мають наміри придбати автівку з пробігом, відчували себе клієнтами другого сорту. Тому для цих автомобілів також буде салон, закриті майданчики, спеціальний персонал, шоурум, якісний сервіс. Оскільки навіть не новий BMW – це все одно BMW. І ми маємо дати рівень сервісу BMW.