Які політичні ігри відбуваються навколо фінансової поліції

Минуло 3,5 роки і обіцянка не заважати бізнесу не просто актуальна. Тепер вона звучить ще красномовніше: припинити силовий тиск на бізнес.

Разом з офісом бізнес-омбудсмена ми проаналізували скарги підприємців на силовиків вже за постмайданної влади. Склалося враження, що українським правоохоронцям робочий день без обшуків зараховується як прогул.



Тим часом політики втретє за три роки перейменовують орган, що має замінити податкову міліцію. Орган так само не створений, але робота із придумування назви кипить. Останнім часом це мала бути Служба фінансових розслідувань, скорочено СФР.

Читайте також: Як українські чиновники створюють "прозору" систему приватизації держмайна

Але нещодавно щось змінилося. І тепер у президента заговорили про НБФБ – Національне бюро фінансової безпеки. Цю невимовну назву запропонувала нардеп від президентської фракції Ніна Южаніна. Назва пані Южаніної може мати практичне застосування вже зараз. В патрульній поліції замість алкотестера.



Є гіпотеза, що в президента вирішили переназвати ще не створену СФР, тому що ця абревіатура складається з трьох букв. А все, що в нас з трьох літер, поступово втрачає довіру. Як от СБУ, ГПУ чи президентська фракція.



До речі, напередодні Майдану в кондитерської корпорації Петра Порошенка теж були проблеми з податковою. Відомство, очолюване тоді Олександром Клименком, змушувало Рошен доплатити 100 мільйонів гривень податків. Після перемоги Порошенка це назвали політичним тиском, а донарахування податкової скасували суди.



Здавалося б, за президентства Петра Олексійовича підприємцям мало відчутно полегшати. Але щось пішло не так. І особливий інтерес до бізнесу почала проявляти СБУ, очільника якої висуває глава держави.

Дл чого Служба безпеки України відчайдушно шукала хробаків у горіхах, наркотики в ковбасах та алергени в льодяниках – дивіться у програмі.