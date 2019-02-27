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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Які шпарини в українському законодавстві дозволять РФ просунути своїх людей

      VETERANO блог 174 Читать новость на русском

      Всі ми розуміємо, що 2019 рік є дуже важливим у житті нашої держави. Насамперед це пов'язано з війною на Донбасі, яка вже триває п'ять років. Але паралельно із тим Україна потерпає від гібридної війни з Російською Федерацією. Остання ж прагне будь-якою ціною вплинути на парламентські та президентські вибори, повернувши контроль за країною.

      Як відбуваються вибори в Україні

      Парламентські вибори в Україні проходять у двох сотнях мажоритарних округів, паралельно зі змаганнями за партійні списки.

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      Відтак 225 депутатів обирають по мажоритарних списках (голосування відбуваються за конкретного кандидата від партії), а ще 225 депутатів – по закритих партійних списках (голосують за партію, а не за кандидата).

      Мінус голосування за партійними списками полягає у тому, що ви не знаєте за кого голосуєте, бо обираючи ту чи іншу партію, ви віддаєте свій голос за її лідера.

      Переважно увага ЗМІ зосереджена на першій п'ятірці у списках. Але ж партія це не п'ять чоловік, це набагато більше. І депутат за такої ситуації набагато більше залежить саме від партійної волі, аніж від волі виборців, які очікують від нього обіцяних змін.

      Яку небезпеку несуть партійні списки

      Коли ви говорите, що не розумієте, хто всі ці люди у Верховній Раді, то ви правильно ставите питання. Але насправді це ви за і них проголосували. Просто не знали що саме за них.

      Основна проблема закритих партійних списків – це купівля прохідних місць. Ви реально не впливаєте на порядок проходження кандидатів, і ніколи на нього не впливали. Саме так охочі потрапити в Раду і потрапляють до неї. В обмін на гроші вони отримують місце в другому чи третьому десятку кандидатів.

      У який спосіб РФ впливає на вибори

      Російська Федерація з легкістю може вдатися до силового сценарію на мажоритарних округах. Вони можуть залякувати проукраїнських кандидатів і намагатися зробити парламентські вибори не легітимними. Крім того, Росія не раз підкуповувала самовисуванців грошима.

      Підкуп виборців
      Підкуп виборців

      Ці гроші, як правило, перетворюються на продуктові пакети, і стають інструментом скуповування голосів саме тієї частини виборців, яка не надто зважає на політ риторику. Таким не хитрим способом Росія протягує до парламенту свої імена, і ми даємо їй цю можливість.

      Як можна мінімізувати вплив Росії

      Насправді ми можемо завадити РФ впливати на наші вибори. Для цього нам потрібна нова система і відкриті партійні списки.

      Що таке відкриті партійні списки?Відкриті партійні списки містять не лише назву партії, а й імена та прізвища конкретних кандидатів від партії. Відтак українці самі вирішуватимуть, хто потраплятиме до парламенту.

      За всі роки незалежності Україна ніколи не використовувала систему відкритих партійних списків при голосуванні. Відтак українці не можуть максимально використати свій голос, проголосувавши за людину, якій довіряють. Хоча така виборча система вже давно успішно практикується у Польщі та Швеції.

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      До слова, після Революції гідності президент України та панівна верхівка обіцяли, що проведуть виборчу реформу і народ зможе голосувати по відкритих списках. Такі спроби були у 2015 і 2017 роках, але не вийшло. Проте наразі законопроект виборчого кодексу повністю готовий і за нього можна проголосувати хоч завтра.

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      Автор: Леонід Остальцев
      Теги: Петро Порошенко Новини України Новини Росії Володимир Путін Гроші Президент України Відеоблоги VETERANO блог Парламентські вибори 2019 Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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