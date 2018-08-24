Які суми українські заробітчани заробляють у Польщі

Три чверті українських заробітчан у Польщі отримують щонайменше 2,5 тисячі злотих у місяць, що приблизно дорівнює 675 доларам або 19 тисячам гривень.

Як передає ТСН з посиланням на компанію з працевлаштування Personnel Service, 45% українців заробляють понад 3 тисячі злотих, тобто понад 810 доларів або 22,6 тисяч гривень.

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Крім того, 4,7% українських громадян отримують мінімальну польську зарплату у 1550 злотих, що приблизно відповідає сумі в 11,6 тисячі гривень.

"Українці заробляють приблизно стільки ж, скільки й поляки. Іноді може складатися враження, що українці заробляють більше, ніж поляки, але це тому, що вони більш охоче беруть понаднормові години. З точки зору роботодавців, працівники-мігранти не є дешевшими за місцевих працівників, але все більше фірм, враховуючи проблеми з набором працівників, схильні платити українцям навіть більше, ніж полякам", – каже президент Personnel Service Кшиштоф Інгльот.

Також зазначається, що витрати українських трудових мігрантів у Польщі є вельми невеликим – майже 90% з них витрачають менше ніж 1 тисячу злотих, що дорівнює 270 доларів або 7,5 тисяч гривень.

До слова, за даними "Дзеркала тижня", у першому кварталі 2018 року українці переслали з Польщі до України 2,9 мільярда злотих або понад 800 мільйонів доларів (22 мільярди гривень). Водночас Нацбанк очікує на зростання обсягу грошових переказів до України від трудових мігрантів в поточному році на 24,7%, тобто до 11,6 мільярда доларів.

У 2019 році надходження від трудової міграції, за прогнозами фахівців, також будуть зростати.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що у Польщі зазвичай українців наймають великі компанії, а загалом кожна п’ята польська фірма має у своєму штаті працівників з України.